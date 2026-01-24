Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Orta Doğu'da artan güvenlik endişeleri ve hava sahası riskleri, uluslararası hava trafiğinde ciddi aksamalara neden oluyor. Birçok büyük havayolu şirketi, bölgeye yönelik bazı uçuşlarını iptal veya askıya alma kararı aldı. Bu gelişme, özellikle İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bölge ülkelerine yapılan seferleri etkiliyor.
KLM, AİR FRANCE VE DİĞERLERİ SEFERLERİ DURDURUYOR
Avrupa merkezli KLM ile Air France, Orta Doğu'daki belirsizlik nedeniyle İsrail, BAE ve Suudi Arabistan gibi noktalara uçuşlarda iptaller gerçekleştirdi. Özellikle Dubai, Riyad ve Tel Aviv rotalarında planlanan seferler ya ertelendi ya da tamamen programdan çıkarıldı.
BRİTİSH AİRWAYS DE KATILDI
İngiliz havayolu British Airways, Orta Doğu hava sahasındaki riskler nedeniyle Dubai ve diğer bölgesel destinasyonlara yönelik bazı uçuşlarında değişikliğe gitti. Havacılık sektörü kaynaklarına göre bu tür iptaller, güvenlik değerlendirmeleri ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle artıyor.
ROTALAR DEĞİŞİYOR, UÇUŞLAR ASKIYA ALINIYOR
Bölgedeki genişleyen gerilim sonucunda birçok havayolu, Orta Doğu'nun yoğun hava sahasını geçici olarak kaçınarak alternatif rotalar kullanıyor ya da seferlerini tamamen askıya alıyor. Bu durum, yolcular için ek gecikme ve organizasyon zorluklarına yol açıyor.
YOLCULARA UYARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Uzmanlar, hava sahası riskleri devam ettiği sürece havayollarının uçuş programlarında hızlı değişiklikler yapabileceğini belirtiyor. Yolcuların seyahat planlarını kontrol etmeleri ve havayolları ile güncel uçuş durumlarını takip etmeleri öneriliyor.