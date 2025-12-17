Haberler

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

Türk bir vatandaş, İsviçre'de 25 Frank'a denk düşen 1 saatlik asgari ücretle yaptığı market alışverişini sosyal medyada paylaştı. 1 saatlik asgari ücretle, aldıklarını yayınlayan vatandaşın o anları "O ülkeye mi gitsek?" dedirtti.

  • İsviçre'de 1 saatlik asgari ücret 25 İsviçre Frangı'dır.
  • 25 İsviçre Frangı ile 2 muz, 500 gram üzüm, 250 gram çilek, enerji içeceği, 550 gram kanat, cips, 1 kilo yoğurt, 1 paket makarna, 1 ekmek ve yarım kilo limon alınabilir.

İsviçre'de yaşayan bir Türk vatandaşının, 1 saatlik asgari ücretiyle (25 İsviçre Frangı) yaptığı market alışverişini paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Avrupa ile Türkiye arasındaki satın alma gücü farkı, sosyal medyada paylaşılan bir video ile bir kez daha gözler önüne serildi.

1 SAATLİK ASGARİ ÜCRETLE ALDIKLARINA BAKIN

İsviçre'de bir Türk vatandaşı, sadece 1 saatlik emeğinin karşılığı olan 25 İsviçre Frangı ile neler alabildiğini tek tek gösterdi.

Vatandaş 1 saatlik asgari ücretle 2 adet muz, 500 gram üzüm, 250 gram çilek, enerji içeceği, 550 gram kanat, cips, 1 kilo yoğurt, 1 paket makarna, 1 ekmek, yarım kilo limon satın aldı. 1 saatlik asgari ücretle, aldıklarını yayınlayan vatandaşın o anları "O ülkeye mi gitsek?" dedirtti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Yazıklar olsun İsviçre kadar olamadık

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıömer Erdem:

Medeni hukuk kanunu ordan gelme ama.

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıBahaddin Yolcu:

dedelerimizin 1 tas hoşafla aldığı vatanımı 3 5 muza satıp gitmeyiz. s.. olup gidebilirsiniz.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCüneyt Coşkun:

Bir de ev kiralarını, vergi kesintileri söylesin

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDieffen:

güle güle.....

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıThranduil:

Sen gideceksin de 3 de değil 4. 5. sınıf ülke vatandaşını onlar ne yapacak.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla

