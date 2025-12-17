O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

İsviçre'de yaşayan bir Türk vatandaşının, 1 saatlik asgari ücretiyle (25 İsviçre Frangı) yaptığı market alışverişini paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Avrupa ile Türkiye arasındaki satın alma gücü farkı, sosyal medyada paylaşılan bir video ile bir kez daha gözler önüne serildi.

1 SAATLİK ASGARİ ÜCRETLE ALDIKLARINA BAKIN

İsviçre'de bir Türk vatandaşı, sadece 1 saatlik emeğinin karşılığı olan 25 İsviçre Frangı ile neler alabildiğini tek tek gösterdi.

Vatandaş 1 saatlik asgari ücretle 2 adet muz, 500 gram üzüm, 250 gram çilek, enerji içeceği, 550 gram kanat, cips, 1 kilo yoğurt, 1 paket makarna, 1 ekmek, yarım kilo limon satın aldı. 1 saatlik asgari ücretle, aldıklarını yayınlayan vatandaşın o anları "O ülkeye mi gitsek?" dedirtti.