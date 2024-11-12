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Norveç'te satılığa çıkarıldığı iddia edilen evin TL karşılığı gündem oldu

Norveç'te satılığa çıkarıldığı iddia edilen evin TL karşılığı gündem oldu
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Sosyal medyada paylaşılan ve Norveç'te satılığa çıkarıldığı iddia edilen evin değeri gündem oldu. Türk lirası karşılığı 1.2 milyon olan evle ilgili kullanıcılardan yorum yağdı.

Norveç'te 33 bin 500 euroya (yaklaşık 1.2 milyon TL) satılığa çıkarıldığı iddia edilen ev sosyal medyanın gündemine oturdu. Evin konumu ve değeri nedeniyle çok sayıda kullanıcıdan yorum yağdı.

Norveç'te satıldığı iddia edilen evin TL karşılığı gündem oldu

Üç katlı müstakil göl manzaralı evin değeriyle ilgili bazı kullanıcılar satış fiyatına inanmazken, bazı kullanıcılar da eve övgüler düzdü.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıA. Erol:

Türkiye'de o para bizim yıllık köprü geçiş ücretimiz.

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Haber YorumlarıSedat Atak:

Ya bi sacmalamayin allah askina. O gördügünüz rakam en iyi ihtimalle yillik kirasidir.

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Haber YorumlarıFURKAN YÜCEL:

Aynende öyle. Türkiyede balon bir emlak ve otomobil piyasası işletiliyor. Japonya'da da yaklaşık 30 yıl böyle bir balon vardı ve nikkei 225 endeksinin patlamasıyla gayrimenkul fiyatları biranda %90 oranında düştü. Şuan Türkiye'de harbiden fahiş kelimesinin bile yetersiz kaldığı suni bür pahallılık var. Hükümetin çoktan el atması gereken bir pahallılık ama el atmak yerine bu aç gözlü tiranları yabancı ithal ederek dahada şişiriyorlar. Asgari ücretlinin 17.000 ? olduğu ülkede kiralar 30.000 ?

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

5 kuruş etmez.. eksi 20 derece 10 ay.. yol gitmez uçak uçmaz.

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Haber YorumlarıKara Murat:

Rağbet görmeyen yerlerde mülkler değersizdir. Yada devlet fonu vardır. İsviçre gibi yerlerde yerleşim yerlerinde nüfus azalmasın diye mülk ve hibe para veriliyor.

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Haber YorumlarıCafer Bostancı:

AKP gidecek boku ciktı

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Haber YorumlarıThe Nomad:

Norveç dünyanın en pahalı ülkelerinden biri, arkadaşlar. Bir yanlışlık var bu fiyatta

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Turkiyeden alacagin apartman dairesi parasi ile, ingiltereden villa alabiliyorsun... o yuzden idraki zor olabilir...

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Haber YorumlarıBükücü:

Türkiye'de o paraya şey bile çekilmez (Niyet)

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