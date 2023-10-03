Nijer'de Mali sınırında 29 askerin öldürülmesinden sonra üç günlük yas ilan edildi

Nijer, Mali sınırına yakın bir bölgede gerçekleşen ve onlarca askerin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası üç günlük ulusal yas ilan etti. Savunma Bakanlığı, saldırının bölgedeki IŞİD tehdidini etkisiz hale getirme amacıyla gerçekleştirilen askeri operasyonlar sırasında meydana geldiğini belirtti. Saldırı sonucunda en az 29 asker hayatını kaybetti, iki asker ciddi şekilde yaralandı ve birkaç düzine 'terörist' öldürüldü.

Nijer, Mali sınırına yakın bir saldırıda onlarca askerin öldüğünü açıkladı ve şüpheli silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıyı takiben üç günlük ulusal yas ilan etti.

Ülkenin savunma bakanlığına göre, en az 29 asker saldırıda öldü.

Pazartesi gecesi bakanlık tarafından yapılan televizyon açıklamasına göre, "el yapımı patlayıcılar ve yüzden fazla terörist tarafından intihar araçları" kullanılan bu olayla ilgili olarak ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi.

Açıklama, iki askerin ciddi şekilde yaralandığını ve "birkaç düzine teröristin" de öldürüldüğünü ekledi.

Savunma bakanlığına göre, saldırı, bölgedeki ISIL (IŞİD) silahlı grubun tehdidini "etkisiz hale getirme" amacıyla gerçekleştirilen askeri operasyonlar sırasında Mali sınırı yakınlarında meydana geldi.

Açıklamada, "geri çekilmek zorunda kalan teröristlerden gelen iletişimlerin kesildiği" ve saldırganların "dışarıdan uzmanlık"tan faydalandığı belirtilerek, başka ayrıntı verilmeden ifade edildi.

Silahlı grupların saldırıları, 10 yıldan fazla bir süredir Afrika'nın Sahel bölgesini etkiliyor ve 2012'de Mali'nin kuzeyinde başladıktan sonra 2015'te komşu Nijer ve Burkina Faso'ya yayıldı.

Nijer, Mali ve Burkina Faso arasındaki "üç sınır" bölgesi, ISIL ve El Kaide ile ilişkilendirilen savaşçıların saldırılarına düzenli olarak sahne oluyor.

Bu şiddet, bu üç ülkede askeri darbeleri tetikledi ve Nijer, 26 Temmuz'da demokratik olarak seçilmiş başkanı Mohamed Bazoum'u deviren bir darbeye son düşen oldu.

Son şiddet olayı, ülkenin darbe liderlerinin, komşu Cezayir'in sivil yönetime geçiş için arabuluculuk teklifini düşündüklerini belirttiği bir sırada geldi.