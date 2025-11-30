Haberler

Netanyahu, Yargılamalarını Sonlandırmak İçin Af Talebinde Bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili yargılamalarının sona ermesi için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talep etti. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, talebi değerlendirmek için hukukçulardan görüş alıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yargılamaları sonlandırması için ülkenin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a af talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada Herzog'un "önemli sonuçları olabilecek olağanüstü talebi" değerlendirmek için hukukçulardan görüş istediği kaydedildi.

Netanyahu, üç ayrı davayla bağlantılı olarak rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla beş yıldır yargılanıyor.

76 yaşındaki siyasetçi suç işlediği iddiasını reddediyor.

Af talebini X hesabından paylaştığı bir video ile savunan Netanyahu, aslında hukuki sürecin sonuna kadar devam etmesini tercih ettiğini ancak ulusal çıkarların "başka türlü" gerektirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Herzog'a Netanyahu'yu "tamamen affetmesi" çağrısında bulunmuştu.

Herzog o dönemde af talebinin resmi başvuru şekilde yapılması gerektiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Pazar günü resmi af talebini duyurdu ve Binyamin Netanyahu'nun mektubunu yayınladı.

Isaac Herzog'un af talebini ne zaman karara bağlayabileceğine dairse işaret verilmedi.

Netanyahu, yargılanan ilk İsrail başbakanı oldu

Netanyahu, yargılamaları siyasi muhalifleri tarafından yürütülen bir "cadı avı" olarak niteliyor.

Af talebini savunduğu video mesajında, İsrail'in "muazzam zorluklarla ve bunların yanı sıra büyük fırsatlarla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ülkenin birlik olması gerektiği bir dönemde, hakkındaki yargılamanın devam etmesinin İsrail'i "içten parçaladığını" savundu.

Netanyahu, "Ülkedeki birçok kişi gibi ben de davanın derhal sona erdirilmesinin yangını söndürmeye ve ülkemizin acilen ihtiyaç duyduğu geniş çaplı bir uzlaşıya büyük katkı sağlayacağından eminim" dedi.

İlk davada savcılar, Netanyahu'yu güçlü iş adamlarından iyilik karşılığında hediyeler (çoğunlukla puro ve şampanya şişeleri) aldığını ileri sürdü.

İkinci davada, hakkında olumlu haber yapılması karşılığında bir İsrail gazetesinin tirajının artırılmasına yardımcı olmayı teklif ettiği iddiasıyla suçlandı.

Üçüncü davadaysa, bir İsrail telekomünikasyon şirketinin büyük hissedarının lehine sektörel düzenlemeler yapma karşılığında, bir haber sitesinin hakkında olumlu haber yapmasını istemekle itham ediliyor.

İsrail Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanlığı makamı, "suçluları affetme ve cezalarını azaltma veya değiştirme" yetkisine sahip.

İsrail Yüksek Mahkemesi daha önce verdiği bir kararda, kamu yararı olması veya olağanüstü kişisel durumlar söz konusu olması halinde, cumhurbaşkanının bir kişiyi mahkumiyet öncesi affedebileceğine karar vermişti.

Netanyahu'nun sağcı Likud partisi ve destekçileri, parti liderinin affedilmesini her zaman desteklediler.

Ancak İsrail'deki birçok kişi, özellikle de sol kesim böylesi bir affa karşı cephede konumlanıyor.

Böylesi bir kararın, ülkenin güçlü bir hukuk sistemine sahip, güçlü bir demokrasi olduğu algısından uzaklaşma olarak algılanacağını düşünüyor.

