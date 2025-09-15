Nepal'in İlk Kadın Başbakanı Sushila Karki, Geçici Yönetimini Kurdu

(ANKARA) – Nepal'in yeni geçici başbakanı seçilen Sushila Karki, mart ayında yapılacak seçimlere kadar görev yapacak geçici yönetimine üç yeni bakan atadı. Ülkenin ilk kadın Başbakanı 73 yaşındaki Karki, Kalman Ghising'i Enerji Bakanlığı'na, Rameshwor Khanal'ı Maliye Bakanlığı'na ve Om Prakash Aryal'ı İçişleri Bakanlığı'na getirdi.

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlatılan hükümet karşıtı protestoların ardından, ordu komutanı General Ashok Raj Sigdel, Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel ve gençlik protesto hareketi "Gen Z" temsilcileri arasında yürütülen yoğun müzakereler sonucu, 2016–2017 yıllarında Yüksek Mahkeme Başyargıcı olarak görev yapan ve yolsuzluğa karşı duruşuyla tanınan Rameshwor Karki'nin, Başbakan olmasına karar verilmişti.

Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel'in geçici başbakan atadığı Karki, göreve ilişkin yaptığı açıklamada, Başbakanlığı istemediğini, ancak adının sokaklardan geldiğini söyledi. Hükümetinin, Z kuşağının taleplerine göre çalışacağını belirten Karki, gençlerin "yolsuzluğun sona ermesini, iyi yönetişimi ve ekonomik eşitliği" istediğini vurguladı.

Ekonomi ve altyapı öncelikli görevler dağıtıldı

Geçici Başbakan seçilen Sushila Karki, mart ayında yapılacak seçimlere kadar görev yapacak geçici yönetimine üç yeni bakan atadı. Ülkede uzun süredir yaşanan elektrik kesintilerini sona erdirmesiyle takdir toplayan Nepal Elektrik Kurumu'nun eski müdürü Kulman Ghising Enerji, Altyapı, Ulaştırma ve Kentsel Gelişimden sorumlu bakan olarak atandı. Eski Maliye Bakanı ve ekonomist Rameshwor Khanal, işsizlikle mücadele ve mali istikrarı sağlamakla görevli Maliye Bakanlığı'na getirildi. Kamu yararına açtığı davalarla tanınan hukukçu Om Prakash Aryal, geçici hükümetin İçişleri Bakanı oldu.

6 ay içinde ülkeyi seçimlere götürme yetkisi verildi

Ülkedeki protestoların ardından, gençlerin Discord üzerinden seçimle belirlediği Karki, Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel tarafından geçici başbakan olarak atanmıştı. Başkanlık Ofisi'nde 12 Eylül'de düzenlenen törenle yemin eden Nepal'in ilk kadın Başbakanı 73 yaşındaki Karki'ye, 6 ay içinde ülkeyi seçimlere götürme yetkisi verilmişti.