Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: Saldırıya uğraması halinde müttefikler ABD'nin yanında olacak

NATO Genel Sekreteri Rutte: Saldırıya uğraması halinde müttefikler ABD'nin yanında olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a müttefik ülkelerin ABD'ye saldırı durumunda destek vereceğini vurguladı. Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarının artırılması gerektiğini de belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a, "ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı ikili görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rutte, Avrupalılara her zaman ABD'nin NATO'ya bağlı kaldığını vurguladığını belirterek, 'tek rahatsız edici durumun' Avrupa'nın savunmaya ABD kadar harcama yapmaması olduğunu fakat bunun da Lahey Zirvesi'nde çözüldüğünü bildirdi. Rutte, Trump'ın 'ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupa'nın yardıma geleceğinden şüphe duyduğu' açıklamasıyla ilgili, "Size şunu söyleyeyim, yardıma koşacaklar ve bildiğiniz gibi Afganistan'da koştular. En büyük bedeli ödeyen her Amerikalıya karşılık başka bir NATO ülkesinden, özellikle Hollanda, Danimarka ve diğer ülkelerden, ailesinin yanına dönememiş bir asker vardı. ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle olacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Putin'den Trump'ın 'Barış Kurulu' girişimine 1 milyar dolarlık teklif

Gazze için kesenin ağzını açtı, ama bir şartı var
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 13 milyon TL bağışladı

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye rekor bağış
57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık takımdan tarihi jest
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Kafede iki grubun silahlı kavgasında yaralanan müşteri, hayatını kaybetti

Kafede iki grubun silahlı kavgasında yaralanan genç hayatını kaybetti
Davos'ta korku dolu anlar! Dünya liderlerinin olduğu kongre hemen tahliye edildi

Davos'ta korku dolu anlar! İhbar geldi, herkes tahliye edildi