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MÜSİAD'ın Gazze'ye giden yardım kolisini gösteren Renad'ın yürekleri ısıtan görüntüleri

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İsrail'in 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinliler bir yandan da açlıkla mücadele ediyor. İsrail'in karadan yardım gelmesine izin vermemesi nedeniyle Filistinlilerin gıda ihtiyacını karşılaması daha da zorlaşıyor.

YARDIM KOLİSİNİN ULAŞTIĞI RENAD'IN MUTLULUĞU

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'nin Gazze'ye gönderdiği yardım kolisini açan küçük bir kız çocuğunun sevinci adeta yürekleri ısıttı. Renad, yardım kolisinden çıkan paketleri tek tek kameraya gösterirken yüzünden gülümsemesi eksik olmadı.

MÜSİAD'ın yaptığı paylaşımda, "Bugün hep birlikte Renad'ın evine misafiriz. Gazze'ye giden yardım kolilerimizden birini bizlere gösteren Renad'ın mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Gazze için daha çok yardım, daha çok umut!" ifadeleri kullanıldı.

MÜSİAD'ın Gazze'ye giden yardım kolisini gösteren Renad'ın yürekleri ısıtan görüntüleri

GAZZE'DE NELER OLUYOR?

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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