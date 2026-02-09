Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Somali'ye asker konuşlandırma mesajı

MISIR Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, ülkesinin Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'na katılarak Somali'ye asker konuşlandırmak istediğini bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a giden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u başkent Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki lider önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, hava ve deniz ulaşım hatlarının ortak kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi konularının ele alındığı belirtildi. Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Sisi, Mısır'ın Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'na (ATMIS) katılmayı ve bu misyon çerçevesinde Somali'ye asker konuşlandırmayı hedeflediğini söyleyerek, "Görüşmelerimizde Mısır'ın ATMIS'e katılımını da ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı Mahmud'a, Mısır'ın Afrika kıtasına bağlılığı ve kardeş ülke Somali'de güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılığı doğrultusunda, misyon kapsamında güçlerini konuşlandırmak istediğini teyit ettim" dedi.

Somali topraklarının herhangi bir bölümünün bağımsızlığını tanımaya yönelik adımların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Afrika Boynuzu'nun istikrarını tehdit ettiğini aktaran Sisi, bu tür girişimleri 'Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali' olarak değerlendirdi.