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Milyonların beklediği toplantı yaklaşıyor! İşte güncel senaryolar

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Yaklaşan ve milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen toplantının detayları ve olası senaryoları gündemde. Toplantının sonuçlarına dair çeşitli senaryolar ve beklenen etkileri konuşuluyor. Bu toplantının sonuçları, geniş kitleler üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Hangi kararların çıkacağı ve bu kararların nasıl etkiler yaratacağı merak konusu.

Milyonlarca çalışan, asgari ücret görüşmelerine kilitlendi. Bu hafta gerçekleşen üçüncü toplantıda da masaya rakam gelmedi. Toplantının ardından Türk-İş, zam oranına ilişkin beklentisini geldi. İşçi tarafı 29 bin 583 lira talep etti. Gözler gelecek hafta yapılacak dördüncü toplantıya çevrildi.

MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ TOPLANTI YAKLAŞIYOR!

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücret dördüncü toplantıya kaldı. Dördüncü toplantı için gözler yeni haftaya çevrilirken, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bu toplantıda netlik kazanması bekleniyor. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakaı Vedat Işıkhan, üçüncü toplantı sonrası yaptığı paylaşımda, "Hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." dedi.

İŞÇİNİN BEKLENTİSİ 29 BİN 583 LİRA

Türk-İş, asgari ücret talebini açıkladı. İşçiler, asgari ücret talebini yüzde 45'lik enflasyon ile yüzde 20'lik refah payı üzerinden 29 bin 583 lira olarak duyurdu. Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, "Bunu verirlerse imza atarız, vermezlerse orada olmayız." dedi. Türk-İş Başkanı, emeklinin, kamu işçisinin ve asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yasaya göre asgari ücretin aralık ayının sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 liraya çıkacak. Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek. Ücrete yüzde 35'lik zam durumunda 22 bin 952 liraya çıkacak. Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret, 23 bin 802 lira seviyesine gelecek.

ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Milyonların beklediği toplantı yaklaşıyor! İşte güncel senaryolar
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Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ne beklerseniz bekleyin artık hayatınız bir kişinin iki dudağı arasına sıkışmış olan rakam ve kelimelere bakıyor alacağınız miktar çoktan belli size tiyatro oynayıp oyalıyorlar alacağınız zam olsa olsa en fazla ikibuçukliradır

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