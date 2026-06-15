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Almanya Başbakanı Merz: ABD-İran anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum

Almanya Başbakanı Merz: ABD-İran anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ve İran tarafını tebrik etti. Merz, anlaşmanın dünya ekonomisi ve bölgesel istikrar için önemli olduğunu vurguladı.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu diplomatik atılımdan dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve İran tarafını tebrik etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İran arasında yürütülen müzakereler sonucunda mutabakata varılmasına ilişkin sanal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Kararlaştırılan hususların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Merz, "ABD ve İran arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu diplomatik atılımdan dolayı Başkan Trump'ı ve İran tarafını tebrik ediyorum. Bu anlaşma, dünya ekonomisinin toparlanmasına ve bölgenin istikrar kazanmasına zemin hazırlayabilir. Şimdi, üzerinde anlaşılan hususları kararlılıkla hayata geçirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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