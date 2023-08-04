Meksika'da Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'nın Nayarit eyaletinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere 18 kişi hayatını kaybetti. Otobüsün ABD'ye gitmek üzere planlandığı belirtildi.

Meksika'nın Nayarit eyaletinde dün meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Polis kazada 3'ü çocuk olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Nayarit eyaleti valiliği, dün sabaha karşı uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsünün içindeki 42 kişiyle birlikte başkent Meksiko'dan yola çıktığını ve Tijuana kentine doğru gitmekte olduğunu açıkladı. Yetkililer, 3'ü çocuk olmak üzere 18 kişinin kazada yaşamını yitirdiğini ve yaralıların hastenede tedavi altına alındığını ifade etti.