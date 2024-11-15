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Marie Antoinette'in Elmas Kolyesi Açık Artırmada 4,81 Milyon Dolar'a Satıldı

Marie Antoinette'in Elmas Kolyesi Açık Artırmada 4,81 Milyon Dolar'a Satıldı
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Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in 300 karat elmas içeren kolyesi, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen açık artırmada 4,81 milyon dolara satıldı. Satış sonrası yapılan açıklamada tarihi mücevherlerin pazarının büyük heyecan yarattığı ifade edildi.

FRANSA Kraliçesi Marie Antoinette'in 300 karat elmas içeren kolyesi açık artırmada 4,81 milyon dolara satıldı.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılan açık artırmada, Kraliçe Marie Antoinette'in elmas kolyesi ismi açıklanmayan bir kadın tarafından 4,81 milyon dolara satın alındı. Sotheby's Mücevherat Uzmanı Andres White Correal, satışın ardından yaptığı açıklamada, "Heyecanlı bir geceydi. Piyasada muhteşem kökene sahip tarihi mücevherler olduğu açık. İnsanlar sadece objeyi değil, ona bağlı olan tüm tarihi de satın alıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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