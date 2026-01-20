Haberler

Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dünya Ekonomik Forumu için bulunduğu Davos'ta yaptığı konuşmada, küresel düzenin hızla "kuralsız bir dünyaya" sürüklendiği uyarısında bulundu. ABD'nin politikalarının Avrupa'yı zayıflatmayı hedeflediğini savunan Macron, Avrupa'nın önünde iki seçenek olduğunu söyledi: Sessiz kalmak ya da bu durumu kabullenmek. Macron, her iki seçeneğin de Avrupa için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda küresel güç dengeleri ve Avrupa'nın rolüne dair dikkat çeken bir konuşma yaptı. Macron, uluslararası sistemin giderek "kuralların yok sayıldığı bir dünyaya" doğru kaydığını; bunun hem Avrupa hem de küresel istikrar için ciddi riskler barındırdığını belirtti.

KURALSIZ BİR DÜNYAYA GEÇİŞ

Macron, uluslararası ilişkilerde hukuk ve kurallara dayalı düzenin zayıfladığını vurgulayarak, bazı büyük güçlerin bu boşluktan faydalanmaya çalıştığını söyledi. Ona göre bu durum, uluslararası normlara sadık kalan Avrupa'nın çıkarlarını zayıflatma potansiyeli taşıyor.

ABD İLE İLİŞKİLERDE GERİLİM

Forum bağlamında yaşanan diğer bir gelişmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Macron'a ait olduğu iddia edilen özel mesajları sosyal medya hesabında paylaşması gündeme damga vurdu. Bu hamlenin ardından Macron, Trump politikalarının Avrupa'yı zayıflatmaya yönelik bir amaç taşıdığını ifade etti. Aynı konuşmada Avrupa'nın bazı kilit sektörlerinde Daha fazla Çin yatırımı gerektiğini savunduğunu söyleyen kaynaklar da bulundu.

Macron'un bu çıkışı, Atlantik ötesi müttefiklik bağlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik daha geniş tartışmaların işaretini verdi. Avrupa'nın kendi ekonomik ve stratejik kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini kaydeden Fransa lideri, bunun için hem iç reformlar hem de dış yatırımların önemi üzerinde durdu.

MAVİ GÖZLÜKLERLE KÜRSÜDE

Macron,Davos'a da gözündeki rahatsızlık nedeniyle taktığı mavi güneş gözlükleri ile katıldı ve konuşmasını gözlükleri ile tamamladı

