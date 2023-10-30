Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda binlerce kişi yerinden oldu

İsrail-Hamas çatışması devam ederken, Lübnan-İsrail sınırı da 20 günü aşkın süredir Lübnan merkezli Şii Hizbullah ile İsrail güçleri arasındaki silahlı çatışmalara sahne oluyor. Belediyeler ve güvenlik kurumları tarafından yürütülen istatistiklere göre, sınır geriliminin başlamasından bu yana Lübnan-İsrail sınırına yakın köy ve kasabalarda 30.000'i aşkın kişi yerinden oldu.

KONUM: Beyrut, Lübnan

1. Bint Cubeyl sınır kasabasından çeşitli görüntüler

2. Sur kentindeki devlet okulunda, Bint Cubeyl'den gelen yerlerinden olmuş vatandaşların çeşitli görüntüleri

İsrail-Hamas çatışması devam ederken, Lübnan- İsrail sınırı da 20 günü aşkın süredir Lübnan merkezli Şii Hizbullah ile İsrail güçleri arasındaki silahlı çatışmalara sahne oluyor.

Belediyeler ve güvenlik kurumları tarafından yürütülen istatistiklere göre, sınır geriliminin başlamasından bu yana Lübnan-İsrail sınırına yakın köy ve kasabalarda 30.000'i aşkın kişi yerinden oldu.

Nebatiye'deki Lübnan Kızılhaç Afet Yönetim Komitesi Başkanı Talal Al-Halabi, Xinhua'ya yaptığı açıklamada yaklaşık 1.500 ailenin Nebatiye ve Sur'a, 800 ailenin Hasbaya bölgesine ve 700 ailenin de Lübnan'ın güneydoğusundaki diğer köylere göç ettiğini söyledi.

Bu ailelerin çoğunun okul ve misafirhane gibi geçici barınaklara taşınarak derneklerden ve bireylerden yardım malzemeleri almayı başardığını kaydeden Al-Halabi, yerinden edilenlerin yaklaşık yüzde 20'sinin ise akrabalarının ve arkadaşlarının evlerine taşındığını veya kendi imkanlarıyla ev kiraladıklarını belirtti.

"Burada Sur devlet okulundayız ve sınıfta uyuyoruz. Sivil savunma kurumu çocuk bezi, süt, ilaç ve yemek gibi çoğu ihtiyacımızı karşılıyor."

Lübnan İç Güvenlik Güçleri kaynaklarının Cumartesi günü verdiği bilgiye göre, 7 Ekim'de "Aksa Tufanı" operasyonunun başlamasından bu yana Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda 47'si Hizbullah üyesi olmak üzere 58 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor.(XHTV)