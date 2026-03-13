Küresel yakıt krizi ekranlara yansıdı: Tayland'da "Ceketsiz" tasarruf dönemi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla Orta Doğu'da başlayan savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, dünyanın farklı noktalarında günlük yaşamı da etkilemeye başladı. Tayland'da artan enerji maliyetleri ve yakıt krizi nedeniyle hükümet tasarruf önlemlerini devreye alırken, bu önlemler televizyon ekranlarına da yansıdı. Bazı haber sunucularının canlı yayında ceketlerini çıkararak enerji tasarrufuna dikkat çekmesi, ülkedeki krizin sembolik görüntülerinden biri oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a eş zamanlı düzenlediği saldırılarla başlayan savaşın enerji piyasalarında yarattığı sarsıntı, dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Küresel yakıt krizinin yansımaları Tayland'da da hissedilirken, hükümetin enerji tasarrufuna yönelik aldığı önlemler günlük hayata kadar uzandı. Son olarak Taylandlı haber sunucularının canlı yayında gerçekleştirdiği sembolik bir eylem, ülkedeki enerji krizini ekranlara taşıdı.

CANLI YAYINDA CEKETLERİNİ ÇIKARDILAR

Tayland'da bazı televizyon kanallarında görev yapan haber sunucuları, enerji tasarrufu çağrısına dikkat çekmek amacıyla canlı yayında ceketlerini çıkararak yayın yaptı. Sunucuların bu hareketi, hükümetin enerji tüketimini azaltmaya yönelik başlattığı tasarruf kampanyasına destek niteliği taşıdı.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Tayland hükümeti, artan enerji maliyetleri ve yakıt sıkıntısı nedeniyle kamu kurumlarında enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen bir dizi önlem üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda kamu binalarında klima kullanımının sınırlandırılması ve çalışanların daha hafif kıyafetler tercih etmesinin teşvik edilmesi planlanıyor.

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Son füze kriziyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama' İran'a mesajı net
İran'dan Trump'a 'Epstein' göndermesi

"İranlılar saklanıyor" diyen Trump'a Epstein'li yanıt
Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber

Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu

Trump, Hamaney'in başına ödül koydu! Verecekleri para öyle böyle değil
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...