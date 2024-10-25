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Küçük Prens'in Daktilo Kopyası 1,25 Milyon Dolara Satılacak

Küçük Prens'in Daktilo Kopyası 1,25 Milyon Dolara Satılacak
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Antoine de Saint-Exupery'nin 1940'larda yarattığı Küçük Prens'in nadir bir daktilo kopyası, Kasım ayında Abu Dabi Sanat Festivali'nde 1,25 milyon dolara satışa sunulacak.

YAYIMLANMIŞ en çok tercüme edilen çocuk kitaplarından biri olan Küçük Prens'in daktilo ile yazılmış bir kopyası 1,25 milyon dolara satışa çıkarılacak.

Küçük Prens kitabının yazarı Antoine de Saint- Exupery tarafından 1940'larda saklanan üç metinden biri olduğu ifade edilen kopya, Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi Sanat Festivali'nde satışa sunulacak. Saint-Exupery, İkinci Dünya Savaşı sırasında New York'ta sürgünde yaşarken çocuklar için orijinal Fransızca Küçük Prens'i yazdı. Kitap 1943'te yayımlandı. Küçük Prens yayımlandığı günden bu yana dünya çapında milyonlarca kopya sattı. Küçük Prens'in dünyada en çok tercüme edilen kitaplardan biri olarak 'küresel edebi mirasın' bir parçası olduğunu söyleyen uzmanlar, "Kasım ayında Avrupa dışındaki bir müze veya kütüphanenin daktilo metnini satın alma olasılığının kitabın küresel statüsünün tanınması anlamına gelebileceğini" ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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