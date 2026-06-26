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İngiltere Kralı 3'üncü Charles, 12,9 milyon sterlin vergi ödediğini açıkladı

İngiltere Kralı 3'üncü Charles, 12,9 milyon sterlin vergi ödediğini açıkladı
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İngiltere Kralı 3. Charles, 2024-2025 döneminde 12,9 milyon sterlin vergi ödeyerek bunu kamuoyuyla paylaşan ilk İngiliz hükümdar oldu. Ayrıca Prens William 7,76 milyon sterlin vergi öderken, Buckingham Sarayı'nın yenileme çalışmaları sonrası Kraliyet çiftinin saraya taşınmayacağı açıklandı.

İNGİLTERE Kralı 3'üncü Charles, 2024-2025 döneminde 12,9 milyon sterlin vergi ödediğini açıklayarak, vergi tutarını kamuoyuyla paylaşan ilk İngiliz hükümdar oldu.

İngiliz basını, Kraliyet ailesinin yıllık faaliyet raporu ve mali hesaplarında yer alan bilgileri paylaştı. Buna göre; Kral Charles, 2024-2025 döneminde 12,9 milyon sterlin vergi ödedi. Kral'ın ödediği vergi tutarı onu İngiltere'de en fazla vergi ödeyen ilk 100 kişi arasına soktu. Galler Prensi William da aynı dönemde gelir ve sermaye kazancı vergisi olarak 7,76 milyon sterlin ödedi.

Buckingham Sarayı, Kral Charles ile Prens William'ın ödedikleri vergi miktarını açıklamasının 'kişisel kararları' olduğunu kaydederek, bu adımın şeffaflığı artırmayı ve Kraliyet ailesinin hesap verebilirliğine ilişkin kamuoyu anlayışını güçlendirmeyi amaçladığını aktardı. Öte yandan, Buckingham Sarayı Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Kralı 3'üncü Charles ile Kraliçe Camilla'nın, gelecek yıl 369 milyon sterlinlik yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmayacağı duyuruldu. Açıklamada, kararın Buckingham Sarayı'nın halka daha fazla açılmasına imkan sağlayacağı vurgulanarak, Kraliyet çiftinin resmi ikametgahı olarak sarayın yakınındaki Clarence House'u kullanmayı sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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