Kral 3'üncü Charles'ın Doğum Günü Ankara'da Kutlandı

İNGİLTERE Kralı 3'üncü Charles'ın doğum günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonda kutlandı.

İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın doğum günü, Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen resepsiyonda da kutlandı. Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'da görev yapan diplomatik ve askeri misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. İngiltere ve Türkiye'nin milli marşlarının okunduğu resepsiyonda konuşma yapan Bakan Yardımcısı Bozay, "Bugün Türkiye ve İngiltere, birçok bölgesel ve küresel konuda birlikte çalışan NATO müttefikleri, stratejik ortaklar ve iyi ticaret ortaklarıdır. Kendi bölgelerinde ve ötesinde güvenlik ve istikrara ortak bir bağlılığı paylaşırlar. Bu taahhüt, özellikle Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki soykırım düzeyindeki durumla eşi görülmemiş zamanlardan geçerken her zamankinden daha önemli. Avrupa güvenliği kavramı tartışılıyor ve sağlıklı bir tartışma için Türkiye ve İngiltere'nin bu konuda çok yetenekli ve vazgeçilmez katkıda bulunan ülkeler olduğu akılda tutulmalıdır" dedi.

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Büyükelçi Morris, Birleşik Krallık'ın yaratıcı sanayilerinin küresel bir başarı hikayesi olduğunu ve Türkiye ile iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, "Birleşik Krallık'ın ekonomisine 124 milyar sterlinden fazla değer katan bu sanayiler, filmden modaya, video oyunlarına ve sanal gerçekliğe kadar her şeyi kapsamaktadır. Türkiye de yaratıcılık açısından zengin bir ülkedir; canlı sinema ve televizyon endüstrisinden dünyaca ünlü tasarım, müzik ve mutfak sanatlarına kadar. ve ülkelerimiz bu alanda giderek daha fazla birlikte çalışmaktadır. Son aylarda, Birleşik Krallık yapımlarının Türkiye'de çekildiğini ve örneğin BBC'nin The Turkish Detective yapımı gibi ortak girişimlerin kültürlerimizi küresel izleyicilere ulaştırdığını gördük. Birleşik Krallık ve Türkiye arasında güçlü bir ekonomik ilişki var. İki ülke arasındaki ticaret, toplam 28 milyar sterline ulaşıyor. Ocak ayında Birleşik Krallık, ticaret, yatırım ve iş bağlarını güçlendirmek için yeni bir ticaret elçisi atadı. Revize edilen Serbest Ticaret Anlaşması hakkında yakın zamanda yapılacak olan görüşmeler sayesinde, iş birliğimizi derinleştirmek için gerçek bir fırsatımız olacak. Turizm, ülkelerimiz arasındaki bir diğer canlı bağdır. 2025 yılında Türkiye'ye rekor sayıda 5 milyon Britanyalı ziyaretçi bekliyoruz. Bu ziyaretçileri çeken, sizin misafirperverliğiniz, tarihiniz ve doğal güzelliklerinizdir. Ancak ortaklığımız, ticaret, turizm ve kültürün de ötesine geçiyor. NATO müttefikleri olarak zorlu bir küresel ortamda yan yana duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,