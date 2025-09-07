Kiev'e Gece Saldırısı: En Az İki Ölü, 13 Yaralı

(ANKARA) - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca düzenlediği saldırılarda, aralarında bir yaşından küçük bir bebeğin de bulunduğu en az iki kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırılarda ilk defa Bakanlar Kurulu binası da hedef alındı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az iki kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kiev Askeri İdare Başkanı Tymur Tkaçenko, ölenlerden birinin enkazdan çıkarılan bir yaşından küçük bir bebek olduğunu söyledi. Tkaçenko, şehir sakinlerine sığınaklarda kalmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna Başbakanı Svyrydenko: "İlk defa Bakanlar Kurulu binası vuruldu"

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, sosyal medya hesabındandan Bakanlar Kurulu binasının vurulduğunu ve söz konusu binanın ilk kez hedef alındığını açıklada.

Rusya tarafından 805 İHA ve 13 füze fırlatıldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın saldırılarında da 805 insansız hava aracı (İHA) ve 13 füze fırlattığını bildirdi ve bunların 751'inin düşürüldüğünü belirtti. Ancak dokuz füze ve 55 insansız hava aracının 37 noktaya isabet ettiği kaydedildi. Buna göre, bir deponun, 16 katlı bir konut binasının ve dört katlı bir binanın vurulduğu duyuruldu.

Zelenski'den Batı ülkelerine çağrı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın gece yarısı saldırılarına ilk tepkisinde müttefiklerine "Paris'te 'Gönüllü Koalisyon Zivesi'nde', kararlaştırılan her şeyi uygulama" çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkenti Paris'te güvenlik garantileri planlarını kesinleştirmek amacıyla bu hafta Paris'te "gönüllü koalisyon" üyeleriyle bir zirve düzenlemişti. Zirvede ateşkesin kabul edilmesi halinde Ukrayna'ya "güvenlik gücü" konuşlandırılması önerisi gündeme geldi.

Sibiha: "Rus petrol ve gaz gelirlerine ağır yaptırımlar uygulanmalı"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha, resmi sosyal medya hesabında, "İlk kez, bir gecede 800'den fazla insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenlendi. Kiev, Odessa, Kremençuk, Kryvyi Rih, Zaporijiya ve diğer şehirlerde siviller öldü ve yaralandı, altyapı hasar gördü" açıklamasını paylaştı. Sibiha, "Rus petrol ve gaz gelirlerine ağır yaptırımlar uygulanmasını ve Ukrayna'ya hava savunma desteğinin artırılmasını" istedi.

Rusya Savunma Bakanlığı: "69 Ukrayna insansız hava aracını imha edildi"

Rusya ise saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Azak Denizi üzerindeki pek çok bölgede, 69 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu.

Ukrayna'nın gece boyunca ülkenin batısındaki Bryansk bölgesinde bulunan Rusya'nın petrol boru hattına saldırdığı bildirildi. Tesisin, Belarus rafinerilerinden Rusya'ya petrol ürünlerinin taşınması için stratejik öneme sahip olduğu belirtildi.

Putin, Ukrayna'ya "güvenlik gücü" konuşlandırılmasını reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta, ateşkesin kabul edilmesi halinde Ukrayna'ya "güvenlik gücü" konuşlandırılmasına yönelik Batı ülkelerinin önerisini reddetti.