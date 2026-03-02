Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemeleri Orta Doğu'da gerilimi tırmandırırken, savaşın ekonomik etkileri enerji piyasalarına sert şekilde yansıdı. Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin aksaması ve Katar'daki LNG tesislerinin hedef alınması Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını son bir yılın zirvesine taşıdı.

ÜRETİMİN YÜZDE 20'SİNİ KARŞILAYAN TESİS VURULDU

İran, KatarEnergy'e ait Ras Laffan LNG kompleksini iki Şehit tipi kamikaze İHA ile hedef aldı. Saldırı sonrası tesiste yangın çıktı ve üretim durduruldu. Katar'ın resmi açıklamasında, insansız hava aracının enerji tesisindeki su tankını vurmasının ardından sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminin askıya alındığı bildirildi.

Dünyanın LNG üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Ras Laffan'daki kesinti, küresel arz üzerinde ciddi baskı oluşturdu. İran daha önce de Suudi Arabistan'daki ARAMCO üssünü hedef almıştı. Böylece Ras Laffan saldırısı, İran'ın vurduğu ikinci kritik enerji tesisi oldu.

AVRUPA'DA FİYATLAR SON BİR YILIN ZİRVESİNDE

Orta Doğu'daki çatışmaların Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatları azaltması ve Katar'dan LNG akışının durması, Avrupa piyasalarında sert yükselişe yol açtı. Avrupa doğal gaz vadeli kontratları gün içinde yüzde 40 artarak megavatsaat başına 45 euroya çıktı ve son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sabah saatlerinde yüzde 22 seviyesinde olan artış, gün içinde ivme kazandı. Katar'dan LNG arzının kesilmesi, Avrupa Birliği'nin toplam LNG ithalatının yaklaşık yüzde 15'ini riske atarken, küresel LNG piyasasında arz sıkışıklığını artırdı ve ABD kaynaklı kargolara yönelik rekabeti yükseltti.

GAZ STOKLARI KRİTİK SEVİYEDE

Saldırılar sonrası LNG tanker operatörleri de Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri durdurdu. Bu durum, bölgedeki diğer üreticilerden gelen arzı da sınırladı. Öte yandan Avrupa Birliği'nde gaz depolama seviyeleri yüzde 31'in altına geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 40 seviyesindeydi. Orta Doğu'daki savaşın enerji arz güvenliği üzerindeki etkileri büyürken, piyasalarda dalgalanmanın sürmesi bekleniyor.