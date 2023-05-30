Kanada'da binlerce kişi orman yangınları nedeniyle evlerinden tahliye edildi
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Kanada'nın güneydoğusundaki Yeni İskoçya bölgesinde başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yaklaşık 200 binanın hasar gördüğü yangında 14 bine yakın kişi tahliye edildi.
Kanada'nın güneydoğusundaki Yeni İskoçya bölgesinde pazar günü başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.
Halifax Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 200 binanın hasar gördüğü belirtildi.
İtfaiye yetkililerinin açıklamasında da 14 bine yakın kişinin tahliye edildiği, ekiplerin yangının yayılmasını önlemek için yoğun çalıştığı kaydedildi.
Kanada'nın Alberta eyaletinde de 6 Mayıs'ta başlayan orman yangınları nedeniyle 29 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.
Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, eyalette olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.