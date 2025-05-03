Kanada Başbakanı Carney, Trump ile Gümrük Vergilerini Görüşecek

KANADA Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile salı günü Beyaz Saray'da görüşeceğini ifade ederek, görüşmede ABD- Kanada ilişkilerinin ve gümrük vergilerinin ele alınacağını belirtti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile salı günü Beyaz Saray'da görüşeceğini açıkladı. Carney açıklamasında, "Başkan Trump ve ben önümüzdeki Salı günü Washington'da buluşmayı kabul ettik. Acil ticaret baskılarını ele almaya ve iki egemen ulusumuz arasındaki gelecekteki ekonomik ve güvenlik ilişkisine odaklanacağız" ifadelerini kullandı.