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Kanada Başbakanı Carney’den AB’ye ortak üyelik teklifine destek

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Kanada Başbakanı Carney’den AB’ye ortak üyelik teklifine destek
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KANADA Başbakanı Mark Carney, Avrupa Birliği'nin Kanada’ya sunduğu ilk ‘ortak üye’ olma teklifini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

KANADA Başbakanı Mark Carney, Avrupa Birliği'nin Kanada'ya sunduğu ilk 'ortak üye' olma teklifini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda konuştu. Carney, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Kanada'ya yönelik 'ortak üyelik' teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iki taraf arasında stratejik ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sunduğu ortaklık vizyonunu desteklediklerini açıklayan Carney, Kanada ile Avrupa'nın birlikte hareket ederek stratejik özerkliklerini güçlendirmeleri gerektiğini söyledi. Carney; kritik madenler, savunma sanayisi kapasitesi, enerji güvenliği, yapay zeka, uzay çalışmaları ve dijital ticaret alanlarında tam kapsamlı iş birliğine gidilmesini önerdi. Carney ayrıca iki kıta arasında gençlerin eğitim ve çalışma imkanlarının kolaylaştırılması gerektiğini aktardı.

'HİÇ KİMSE PAZARLARIMIZI VE EGEMENLİĞİMİZİ DENETLEYEMEZ'

Carney yeni bir güç bloku oluşturma arayışında olmadıklarını vurgulayarak, "Başkalarına tahakküm kurmak için güç peşinde koşmuyoruz. Tam tersine, hiç kimsenin açık pazarlarımızı kontrol edememesi, egemenliğimizi zedeleyememesi ve demokrasilerimizi baltalayamaması için ortak direncimizi artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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