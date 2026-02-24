Haberler

Kanada: Küba'ya yardım etmek için bir plan hazırlıyoruz

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerine rağmen Küba'ya yardım planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ülkede yaşanan derin kriz ve enerji sorunlarıyla başa çıkmak için adımlar atılacak.

KANADA Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerine rağmen Küba'ya yardım planı hazırladıklarını kaydetti.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD yönetiminin Küba'ya yönelik sıkılaştırdığı yaptırımlar ve petrol ambargosunun ardından ülkesinin atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkent Ottawa'daki parlamento binasında konuşan Anand, Karayip ülkesinde derinleşen krizin altını çizerek, "Küba'ya yardım planı hazırlıyoruz ancak şu aşamada konuyla ilgili olası bir duyuruya ilişkin ayrıntılı bilgi vermeye hazır değiliz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Küba'ya petrol satan veya tedarik eden ülkelere gümrük vergisi uygulama tehdidinin ardından, ülkenin enerji tedarikçilerinden olan Venezuela ve Meksika, sevkiyatları büyük ölçüde durdurmuştu. Küba'da, son haftalarda rekor seviyeye ulaşan elektrik kesintileri ve gıda tedariki sorunları yaşandığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
