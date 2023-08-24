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Kahramanmaraş'ta orman yangını

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. İlçe sınırları içinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alada yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

İlçe sınırları içinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alada yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Dünya

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