Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. İlçe sınırları içinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alada yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.