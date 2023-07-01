Japonya'nın Fukuoka eyaletinden Miyazaki eyaletine giden bir yolcu uçağı, kabinde oluşan duman nedeniyle Miyazaki Havalimanı'na acil iniş yaptı. 2'si bebek 35 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmadı.

- Kabinini duman kaplayan yolcu uçağı acil iniş yaptı

TOKYO - Japonya'nın Fukuoka eyaletinden Miyazaki eyaletine giden bir yolcu uçağı, kabinde oluşan duman nedeniyle Miyazaki Havalimanı'na acil iniş yaptı. 2'si bebek 35 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmadı.

Japonya'nın Fukuoka eyaletinden Miyazaki eyaletine giden bir yolcu uçağında duman paniği yaşandı. Oriental Air Bridge adlı havayolu şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre 2'si bebek 35 yolcu ve 4 mürettebatı ile yerel saatle 12.48'de Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan 74 yolcu kapasiteli uçağın kabininde saat 13.13'te duman görüldü. Kumamoto eyaleti üzerinde acil durum alarmı veren pilotlar 13.29'da Miyazaki Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular, havalimanında bekleyen itfaiye ekipleri ve sivil havacılık personeli tarafından tahliye edilirken, yaralanan olmadı. Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise havalimanındaki pistin yaşanan olay nedeniyle 13.30 itibariyle 1 saat süreyle uçuşa kapatıldığı duyuruldu. Piste inmesi planlanan diğer uçakların bölge yakınındaki farklı havaalanlarına yönlendirildiği ifade edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.