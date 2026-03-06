Japonya Başbakanı Takaichi, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tokyo'ya gelen Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı. Takaichi, Kanada'nın 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunun desteklenmesinde en önemli stratejik ortaklardan biri olduğunu vurgulayarak, mevcut küresel konjonktürde iki ülke ilişkilerini 'Kapsamlı ve Stratejik Ortaklık' seviyesine yükselttiklerini ve ortak bir bildiriye imza attıklarını kaydetti.

Görüşme kapsamında mutabık kalınan konulara da değinen Takaichi, güvenlik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, ekonomik güvenlik diyaloglarının ve siber politikalara ilişkin istişarelerin başlatılması konularında anlaştıklarını aktardı. Liderlerin ayrıca, vatandaşların korunmasına yönelik bilgi paylaşımı ve karşılıklı yardımlaşmanın artırılması kararı aldığı, Hint-Pasifik bölgesi ve mevcut İran krizini de kapsayan uluslararası meseleler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Diplomatik temasların yanı sıra görüşmenin samimi anlarına da yer veren Takaichi, Carney'nin, yarınki (7 Mart) doğum günü vesilesiyle kendisine iki ülkenin sembolleri olan kiraz çiçeği ve akçaağaç temalı bir pasta sürprizi yaptığını aktardı. Liderlerin birbirlerine ülkelerine özgü hediyeler takdim ettiği görüşmede, 2028 yılında kutlanacak diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılına işaret edilerek, Japonya ve Kanada ilişkilerinde yeni bir sayfa açma hedefi yinelendi.

