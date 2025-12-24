Haberler

Japonya, Suriye'ye 53 Milyon Dolarlık Destek Verecek

Japonya, Suriye'ye 53 Milyon Dolarlık Destek Verecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye 53 milyon dolarlık yardımda bulunacağını ve bu çerçevede üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Onishi, Suriye'nin barışçıl geçiş çabalarını desteklediklerini vurguladı.

JAPONYA Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye 53 milyon dolar destekte bulunacağını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Onishi Yohei'nın 22 Aralık'ta Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamaya göre, Onishi, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye ve diğer hükümet yetkilileriyle görüştü. Dışişleri Bakan Yardımcısı Onishi, bu görüşmenin, üst düzey Japon bir yetkilinin son 15 yıla yakın süredir Suriye'ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu belirtti.

Japonya'nın, Suriye hükümetinin kapsayıcı, barışçıl ve istikrarlı geçişi sağlama çabalarını desteklediğini kaydeden Onishi, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını aktardı. Onishi, Japonya'nın Suriye ile ekonomik iş birliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu ve mevcut mali yılın bütçesinde ülkeye 53 milyon dolarlık yardımın ayrıldığını da ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Erdoğan'ı küplere bindiren görüntü: Allah bunlara akıl fikir versin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Okulda skandal! Kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı