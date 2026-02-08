Haberler

Japonya, Parlamento Seçimleri İçin Sandık Başında Gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya, Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki muhafazakar koalisyonun seçimlerde güçlü bir zafer elde etmesini bekliyor. Seçim, artan yaşam maliyeti ve savunma harcamalarının artırılması gibi konuların gündemde olduğu bir dönemde yapılıyor.

(ANKARA) - Japonya, bugün parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler, Başbakan Sanae Takaichi'nin liderliğindeki muhafazakar koalisyonun güçlü bir zafer elde etmesinin beklendiği parlamento seçiminde oy kullanıyor.

Japonya'da halk, erken seçim için oy kullanıyor. Takaichi'nin savunma harcamalarının artırılması, göç politikalarının sıkılaştırılması ve ekonomik canlanmayı hedefleyen programını hayata geçirmek için yeni bir yetki aradığı bir dönemde yapılıyor.

Kamuoyu anketlerine göre, Takaichi'nin Liberal Demokrat Partisi (LDP) ile Japonya Yenilik Partisi'nden (Ishin) oluşan koalisyonun, parlamentonun alt kanadındaki 465 sandalyenin 300'ünden fazlasını kazanması bekleniyor. Bu durum, koalisyonun mevcut 233 sandalyesine kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor.

Muhalefetin ise yeni merkezci girişimlere ve aşırı sağdaki yükselişe rağmen parçalı yapısı nedeniyle iktidara güçlü bir alternatif sunamadığı değerlendiriliyor.

64 yaşındaki Takaichi, ekim ayında Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak göreve gelmişti. Muhafazakar söylemleriyle bilinen Takaichi, "çok çalışacağız" mesajı verirken, sert ancak enerjik tarzıyla özellikle genç seçmenlerden destek topladı. Takaichi, LDP'nin çoğunluğu sağlayamaması halinde görevinden ayrılacağını açıkladı.

Seçmenler, 289 tek sandalyeli seçim bölgesinde doğrudan milletvekillerini belirlerken, kalan sandalyeler orantılı temsil sistemiyle dağıtılacak. Sandıklar yerel saatle 20.00'de kapanacak.

Yaşam maliyeti seçim gündeminde

Seçimde artan yaşam maliyeti öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Enflasyon karşısında reel ücret artışlarının yetersiz kalması, haneler üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Japonya ekonomisi, Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2024'te yüzde 1,1 büyürken, 2026'da büyümenin yüzde 0,7'ye gerilemesi bekleniyor.

Takaichi, gıda ürünlerinde yüzde 8 oranındaki satış vergisinin iki yıl süreyle askıya alınacağını vaadetti. Bu adım, geçen yıl kabul edilen ve 21,3 trilyon yenlik (yaklaşık 136 milyar dolar) teşvik paketinin ardından geldi. Söz konusu paket; enerji faturalarına destek, nakit yardımları ve gıda kuponlarını kapsıyor.

Takaichi ayrıca, Japonya'nın savunma kapasitesini artırmak amacıyla güvenlik politikalarının yıl sonuna kadar gözden geçirileceğini, silah ihracatına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesinin de gündemde olduğunu ifade etti. Göç politikaları kapsamında ise yabancı mülk edinimine sınırlamalar ve yabancı nüfusa kota getirilmesini savunuyor.

Kar yağışı altında seçim

Seçim, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı altında yapılıyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşması beklenirken, olumsuz hava koşullarının katılımı sınırlı ölçüde etkileyebileceği belirtildi. Takaichi'nin özellikle 30 yaş altı seçmenler arasında yüksek bir popülariteye sahip olduğu belirtilerek, bu durumun koalisyona güçlü bir zafer getirebileceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Trump panik içinde! ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı

Narkotik operasyonunda tutuklanan isim meğer Yeşilçam'ın 'Afacan'ıymış
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu

Türkiye'de tarihi operasyon! Rakam 500 milyon dolardan fazla
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı

Narkotik operasyonunda tutuklanan isim meğer Yeşilçam'ın 'Afacan'ıymış
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

Kan donduran olayla ilgili emniyet harekete geçti
Kayseri'de kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

Günlerdir kayıp olarak aranan Alzheimer hastasından acı haber