Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Görüştü

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, ülkesini ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Bessent'in Japonya'ya 56'ncı ziyaretini gerçekleştirdiğini aktaran Takaichi, "Bessent'in ziyaretini memnuniyetle karşıladığımı ve ABD'nin bu yıl dönem başkanlığını yürüttüğü G20 de dahil olmak üzere iki ülkenin maliye bakanları arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesini beklediğimi ilettim" dedi.

Görüşmede ele alınan konulara değinen Takaichi, "Japonya-ABD tedarik zincirlerinin dayanıklılığının artırılması için gerekli adımlar ve en yeni yapay zeka modellerinden kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi konularında değerlendirmelerde bulundum. Ayrıca Hint-Pasifik bölgesinin karşı karşıya kaldığı durumlar ve çeşitli sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Takaichi, küresel ve bölgesel dinamiklerin de konuşulduğunu belirterek, "Bu görüşmeler sırasında Hazine Bakanı Bessent, ABD-Çin ilişkilerindeki son durum hakkında bilgi verdi. Bu tür yakın iş birlikleri sayesinde Japonya-ABD ittifakını çok daha ileri seviyelere taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı