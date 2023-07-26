İtalya'da Orman Yangınları Devam Ediyor

İtalya'nın güneyindeki iki bölge ile Sicilya ve Sardinya adalarında çıkan orman yangınlarına müdahale eden itfaiyecilerin sayısı 2 bin 429 olarak açıklandı. Yangınların devam ettiği bölgelerdeki en kritik noktalar da belirtildi.

İtalya'nın güneyinde iki bölgenin yanı sıra Sicilya ve Sardinya adalarında çıkan orman yangınları devam ediyor. İtalyan itfaiyesi, Sicilya'daki yangınlarla mücadele kapsamında 2 bin 429 itfaiyecinin görev başında olduğunu duyurdu.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, "Güney İtalya'daki itfaiye teşkilatının orman yangınlarıyla mücadele ve söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Pazar gününden bu yana Puglia, Calabria, Sicilya ve Sardinya'da 1387 müdahale gerçekleştirilmiştir. Sicilya'da son 48 saat içinde 2 bin 429 itfaiyeci tarafından 650 müdahale tamamlanmıştır. Bugün Palermo bölgesindeki en kritik bölgeler Capo Gallo, Altofonte, Monreale ve San Martino'dur" denildi.Calabria'da en çok etklenen bölgelerin San Giovanni di Sambatello ve Bagnara olduğu aktarıldı. Öte yandan yangının Puglia'da tehlikeli şekilde ilerlediği, bazı otellerin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.