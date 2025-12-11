İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

Stockholm'deki ünlü Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlenen törenle, 2025 yılı fizik, tıp, kimya, ekonomi ve edebiyat alanındaki Nobel Ödülleri sahiplerine verildi. Törene İsveç Kraliyet Ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı konuklar ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustaf tarafından sahiplerine takdim edildi.

Bu yılki ödülleri kazanan isimler şöyle:

Fizik Ödülü: John Clarke, Michel Devoret, John Martinis

Kimya Ödülü: Susumu Kitagawa, Richard Robson, Omar M. Yaghi

Tıp Ödülü: Mary Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi

Ekonomi Ödülü: Joel Mokyr, Philippe Aghion, Peter Howitt

Edebiyat Ödülü: Laszlo Krasznahorkai

Ödül sahiplerine, Nobel madalyası ve diploma ile birlikte 11 milyon İsveç kronu para ödülü verildi.

Tören öncesi iklim protestosu

Törenin yapıldığı Konser Evi'nin önünde toplanan yaklaşık 100 iklim aktivisti, Nobel törenlerini finanse eden bazı şirketlerin doğaya ve ormanlara zarar verdiği iddiasıyla protesto düzenledi. Aktivistler, "Dünyamızı kirletmeyi durdurun" sloganları attı.

2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado, törene yetişemediği için ödülü Oslo'daki törende kızı Ana Corina Sosa almıştı.

Machado'nun, Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılara destek veren İsrail'i savunması nedeniyle ödüle layık görülmesi tepki çekmişti. Bu nedenle Norveç Barış Konseyi, Machado için her yıl düzenlenen geleneksel "meşale yürüyüşünü" bu sene gerçekleştirmedi.

Konsey, yayımladığı açıklamada Machado'nun kendi değerleriyle uyuşmadığını vurguladı.

Nobel yemeği sırasında İsrail ve ABD protesto edildi

Stockholm Belediye Binası önünde, Nobel töreninden sonra verilen geleneksel Nobel yemeği sırasında da protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılarını ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri hazırlık yaptığı iddialarını protesto etti.

Kalabalık, İsveççe ve İngilizce "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Venezuela'ya dokunma" sloganları attı. Aynı zamanda ABD ve İsrail'e, bu ülkelere destek verdiği gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne tepki gösterildi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Barış Ödülü'nün Machado'ya verilmesini de protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada Machado için şu ifadeler kullanıldı:

"Ödülünü Donald Trump'a adayan, Venezuela'ya yönelik Amerikan askeri müdahalesini memnuniyetle karşılayan ve Netanyahu tarafından tebrik edilen bir kadın."

Açıklamada ayrıca, İsrail'in 10 Ekim'de imzalanan barış anlaşmasına uymadığı, Gazze ve Batı Şeria'da saldırıların sürdüğü ve işgalin devam ettiği vurgulandı.