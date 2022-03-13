İsrail medya kuruluşu Zman Yisrael, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyareti sırasında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve en önemli İbranice yazıtlardan biri olarak bilinen 2 bin 700 yıllık Siloa'nın İsrail'e iade edileceğinin kabul edildiğini iddia etti. İddiayı ismini vermediği bir İsrailli yetkiliye dayandıran gazete; haberinde 2 ülke arasındaki yumuşamanın karşılığı olduğu vurgusunu yaptı.

''KANUNEN MÜMKÜN DEĞİL''

İddialara ilişkin açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi, söz konusu eserin yurt dışına çıkarılmasının kanunen mümkün olmadığını söyledi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kudüs'ün Osmanlı toprağı olduğu 1880 yılında Kudüs'te bulunan Siloa Yazıtı, arkeoloji açısından oldukça önemli bir buluntudur. Söz konusu eser, 1882 yılında İmparatorluk Müzesi olarak kurulmuş olan Müze-i Hümayun'a taşınmış, burada kayıt altına alınmıştır. Bu bağlamda eserin mülkiyetine ilişkin hiçbir tereddüt söz konusu değildir.

''ESER TÜRKİYE'NİN MALIDIR''

Eser taşındığı dönemin düzenlemelerine göre, Osmanlı Devleti'nin malı, günümüzdeki hukuki durumuna göre ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin malıdır. Ancak hiçbir yasa dışı unsur taşımayan ve bugün devlet malı olan bu eserin yurt dışına çıkarılması kanunen mümkün bulunmamaktadır. Siloa Yazıtı'na ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

İddiaya ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar ise şöyle;

Doğruluk Kontrolü "İstanbul'da sergilenen Siloa Yazıtı'nın İsrail'e verileceği iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyareti sırasında iadesini gündeme getirdiği Siloa Yazıtı'nın İsrail'e verileceği iddia edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi, söz konusu eserin yurt dışına çıkarılmasının kanunen mümkün olmadığını söyledi."

Demirören Haber Ajansı / Dünya