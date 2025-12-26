Somaliland'i tanıyan ilk ülke İsrail oldu, Türkiye ve Mısır'dan kınama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Somali'den ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland'i tanıdığını açıkladı.

İsrail bu toprakları resmi olarak tanıyan ilk ülke oldu.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ve Somalilandlı lider Muhammed Abdullahi karşılıklı bir bildiri imzaladı.

Tanıma kararına Türkiye, Mısır ve Cibuti'den kınama geldi.

Üç ülkenin dışişleri bakanlarının yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

Açıklamada, "Bakanlar, İsrail'in Somaliland bölgesini tanımasını tümüyle reddetti ve kınadı. Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteklerini vurguladı" ifadeleri yer alıyor.

İsrail'in tanıma kararı Binyamin Netanyahu'nun X hesabından yapılan paylaşımla da duyuruldu.

İki siyasetçinin görüntülü telefon konuşmasına dair fotoğraflar da yer aldı.

Netanyahu, İsrail'in Somaliland ile tarım, sağlık, teknoloji ve ekonomi alanlarında "acil iş birliği" kurmak istediğini duyurdu. Somalilandlı lider Abdullahi'ye İsrail'i ziyaret etme çağrısı yaptı.

Netanyahu tanıma kararının da "İbrahim Anlaşmaları ruhuna uygun" olduğunu savundu.

Donald Trump'ın ilk döneminde başlattığı ve İbrahim Anlaşmaları olarak anılan diplomatik hamle, bölge ülkeleriyle İsrail ilişkilerini normalleştirmeyi amaçlıyordu.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve Fas İbrahim Anlaşmaları'nı imzalayan ülkelerdi.

Abdullahi de yaptığı açıklamada, Somaliland bölgesinin İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını söyledi.

Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölgede yer alan Somaliland, Etiyopya, Somali ve Cibuti ile sınır komşusu.

Yaklaşık 34 sene önce bağımsızlığını ilan etse de bugüne kadar hiçbir ülke Somaliland'ı ülke tanımadı.

Bu yıl Nisan ayında İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, süreci başlatan bir görüşme için Somalilandlı liderlerle ilk kez bir araya geldi.

Somalilandlı yetkililer, Gazze'deki Filistinlilerin kendi bölgelerine transferi konusunda ABD veya İsrail'den bir teklif aldıklarını yalanlamıştı.