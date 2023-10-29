İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 23'üncü günde de devam ediyor. Han Yunus kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler ve kiliselere saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 23'üncü günde de devam ediyor. Han Yunus kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan bombardımanı devam ediyor. Ayrım gözetmeksizin sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler ve kiliselere saldırılar düzenleyen İsrail ordusu; hava, deniz ve kara operasyonlarını yoğunlaştırdı. Dün gece Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bir binaya düzenlenen hava saldırısı sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Yerle bir olan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sivil savunma ekipleri ve çevredekiler tarafından yapılırken, can kaybının artabileceği belirtildi.

Öte yandan, bu sabah Han Yunus yakınlarında Filistinliler ve işgalci İsrail güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Filistinliler, İsrail'in kara kuvvetlerinin Filistin topraklarında ilerlemelerini sağlamak için bölgede ağır tank bombardımanına devam ettiğini ifade etti.

Batı Şeria'da 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, işgal altında tuttuğu Barı Şeria'da da baskınlarını sürdürüyor. Dün gece Nablus'taki Askar Mülteci Kampı ile Ramallah'ın kuzeyindeki Beyt Rima ve Tubas'ta düzenlenen baskınlarda 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Nablus'taki baskınlarda çıkan çatışmada 4 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi. - GAZZE