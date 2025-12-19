Haberler

İsrail ile BAE arasındaki gizli anlaşma ifşa oldu! Tarihi bir imza atmışlar

İsrail ile BAE arasındaki gizli anlaşma ifşa oldu! Tarihi bir imza atmışlar
Güncelleme:
İsrail geçen ay yaptığı açıklamada 2,3 milyar dolarlık bir silah anlaşmasına imza attığını duyurmuş ancak söz konusu anlaşmanın karşı tarafını kamuoyuyla paylaşmamıştı. İsrail tarihindeki en büyük ikinci savunma anlaşmasının Birleşik Arap Emirlikleri ile yapıldığı iddia edildi. 8 yıl sürecek anlaşmanın, Gazze'de ilan edilen ateşkesten kısa bir süre sonra imzalanması dikkat çekti

İsrailli savunma sanayii şirketi Elbit Systems'ın geçen ay duyurduğu 2,3 milyar dolarlık silah anlaşmasının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapıldığı öne sürüldü. Anlaşmanın, İsrail tarihindeki en büyük ikinci savunma anlaşması olduğu ifade ediliyor.

ANLAŞMANIN KİMİNLE İMZALANDIĞI AÇIKLANMAMIŞTI

Geçen ay yaptığı açıklamada 2,3 milyar dolarlık bir silah anlaşmasına imza attığını duyuran İsrailli savunma sanayii şirketi Elbit Systems, söz konusu anlaşmanın karşı tarafını kamuoyuyla paylaşmamıştı. Ancak iddialara göre alıcının Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtildi.

UÇAK KORUMA SİSTEMLERİNİN GELİŞMİŞ VERSİYONU

Aktarılan bilgilere göre BAE, Elbit Systems'tan "J-MUSIC" adı verilen uçak koruma sistemlerinin gelişmiş bir versiyonunu satın aldı. Lazer teknolojisine dayanan bu sistemin, uçaklara doğru fırlatılan karadan havaya füzelerin sensörlerini devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandığı ifade ediliyor. Söz konusu teknolojinin, İsrail ile BAE'nin ortak geliştirdiği bir proje kapsamında BAE'de de üretileceği kaydedildi.

ANLAŞMA 8 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

8 yıl boyunca devam etmesi planlanan anlaşmanın, İsrail savunma sanayii açısından bugüne kadar imzalanan en büyük ikinci silah anlaşması olduğu belirtildi. BAE'nin ayrıca, insansız hava araçlarına karşı teknolojiler geliştiren İsrailli Third Eye adlı şirkete de yatırım yaptığı aktarıldı.

ZAMANLA DİKKAT ÇEKTİ

İsrailli şirketlerle yapılan bu anlaşmaların, Gazze'de ilan edilen ateşkesten kısa bir süre sonra imzalanması da dikkat çekti. Tel Aviv yönetiminin bu adımlarla, bölgedeki konumunu güçlendirmek ve stratejik ittifaklar kurmak istediği değerlendirmeleri yapıldı.

İsrail ile BAE arasındaki savunma sanayii iş birliğinin, 2020 yılında imzalanan ve Arap ülkeleriyle normalleşme sürecini kapsayan İbrahim Anlaşmaları'nın ardından hız kazandığı biliniyor. Bu süreçten sonra İsrailli savunma şirketleri BAE'de daha aktif hale gelirken, Elbit Systems ve Israel Aerospace Industries Abu Dabi'de temsilcilikler açmıştı.

