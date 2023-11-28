İsrail'e işçi göçü devam ediyor

Yabancı işçilerin ülkeyi terk etmesi sonrası yurt dışından iş gücü kaybını karşılamaya çalışan İsrail'e, Malavi'den 5 bin kişinin gideceği belirtildi. Malavi hükümeti, işçilerin İsrail'de güvenli kabul edilen yerlerde ve sadece tarım alanlarında çalışacağını belirtti.

Yabancı işçilerin ülkeyi terk etmesi sonrası yurt dışından iş gücü kaybını karşılamaya çalışan İsrail'e, Malavi'den 5 bin kişinin gideceği belirtildi.

Malawi24'ün haberine göre, Maliye Bakanı Smplex Chithyola, mecliste yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin genci İsrail'e göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

Chithyola, gelecek 5 yıl içerisinde de döviz kazanmaları için yurt dışına 15 bin işçi göndermeyi planladıklarını belirtti.

İş gücü sevkiyatı başladı

İsrail'e geçen hafta 221 genci gönderen Malavi hükümeti, muhalifler tarafından, İsrail'in güvenli olmadığı ve gizli anlaşmalar yaptığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Malavi Çalışma Bakanlığı, işçilerin İsrail'de güvenli kabul edilen yerlerde ve sadece tarım alanlarında çalışacağını belirtmişti. Bakanlık ayrıca çalışanların İsrail'deki yaşam maliyetlerinin karşılanacağına ve maaşlarının bir kısmının ülkedeki döviz varlığının güçlendirilmesi için Malavi'deki banka hesaplarına gönderileceğine işaret etmişti.

İsrail ile Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların baş göstermesi sonrası binlerce Taylandlı işçi İsrail'den tahliye edilmişti.