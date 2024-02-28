İsrail'de ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlik muafiyeti tartışması

İsrail'de dini eğitim alan ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlik hizmetinden muaf tutulmasına ilişkin tartışmalar, yaklaşık beş aydır devam eden Gazze savaşıyla yeniden alevlendi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen yıl Eylül ayında aldığı kararda ultra-Ortodoksların askerlerin hizmetinden muaf tutulmasının ayrımcılık olduğuna hükmetmişti.

Çoğunlukla dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden ultra-Ortodokslara tanınan muafiyet gelecek ay sona erecek.

Şimdi Yüksek Mahkeme tarafları dinleyerek konuyu bir karara bağlamaya çalışıyor. Ancak sokaktaki tansiyon son günlerde oldukça yüksek.

Kudüs sokaklarında zorunlu askerliği protesto eden ultra-Ortodokslara İsrail polisi sert şekilde müdahale etti.

Öte yandan seküler İsraillli gruplar Gazze'de süren savaş sırasında dini grupların askerlikten muaf tutulmasına tepki gösteriyor. Kudüs sokaklarında bir araya gelen eylemciler, ortodoks Yahudileri "askere katılmaya" çağırıyor.

İsrail'de silah taşıyabilecek her vatandaşın savaşa katılma yükümlülüğü var. 18 yaşına gelen erkekler üç yıl, kadınlar ise iki yıl zorunlu askeri hizmette bulunmakla yükümlü.

Yahudi dindarlardan askerlik hizmetine dahil edilmeyen kesim, ülkede uzun yıllardır tartışma konusu oluyor.

Ultra-ortodoks Yahudiler, İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Ancak yüksek doğum oranları hesaba katıldığında 2035'e kadar bu oranın yüzde 19'a varacağı değerlendiriliyor.