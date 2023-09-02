İsrail'de Eritreli Göçmenlere Polis Müdahalesi: 27 Polis ve Onlarca Protestocu Yaralandı

İsrail'in Tel Aviv kentinde Eritreli göçmenlerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarına İsrail polisi gerçek mermiyle müdahale etti, 27 polis ve onlarca protestocu yaralandı.

İsrail'in Tel Aviv kentinde Eritreli göçmenlerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarına İsrail polisi gerçek mermiyle müdahale etti, 27 polis ve onlarca protestocu yaralandı.

İsrail'de yaşayan Eritreli yönetim karşıtı yüzlerce sığınmacı, Eritre Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir etkinliği protesto için sokağa çıktı.

İsrail polisi, ülkelerindeki yönetime karşı Eritre Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen etkinliğin yapıldığı alana yürümek isteyen göstericileri engelledi.

Polis bariyerini aşan protestocular, gösterilere engel olan İsrail polisi ile çatıştı.

İsrail polisi, "yasa dışı" olarak tanımladığı protestodaki Eritreli kalabalığa gaz bombası, tazyikli su ve copun yanı sıra gerçek mermiyle müdahale etti.

İsrail Polisinden yapılan yazılı açıklamada, şiddet eylemlerine dönüşen protestolarda çevredeki mağaza, mülk ve polis araçlarına zarar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, polis güçlerine taş ve yabancı cisimlerle saldıran protestocuların şiddeti sonucu 27 polisin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olaylar sırasında polis memurlarının, "kendilerini tehlike altında hissetmeleri nedeniyle" protestoculara gerçek mermiyle ateş açtığı bildirildi.

Eritreli iki protestocunun da gözaltına alındığı belirtildi.

Protestoların sabah saatlerinden itibaren sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bölgede hazır bulunan yoğun polis gücüne takviye olarak yüzlerce polisin daha konuşlandırıldığı ve kalabalığı dağıtmak için müdahale ettiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail medyasının hastane kaynaklarından aktardığına göre, polisin müdahalesinde 6'sı ağır 52 sığınmacı yaralandı.

İsrail'deki Afrikalı göçmenler

İsrail İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Göç İdaresi'nin verilerine göre, İsrail'de çoğunluğu Eritre ve Sudan'dan olmak üzere geçici koruma kapsamında yaklaşık 25 bin 500 sığınmacı bulunuyor.

Sığınmacıların çoğu 2006-2007'den beri İsrail'de olmalarına ve anavatanlarına dönmeleri halinde karşı karşıya kalacakları tehlike hukuki olarak tanınmasına rağmen İsrail bu kişileri mülteci olarak tanımayı ve mülteci statüsü vermeyi reddediyor.

Yapılan binlerce iltica başvurusu işleme alınmazken, bazıları ise uzun yıllardır beklemede.

Dünya genelinde Eritre ve Sudanlı sığınmacıların mülteci olarak tanınma oranları, Eritreliler için yaklaşık yüzde 90, Sudanlılar için yüzde 60 civarında. Ancak çoğu ülkenin aksine, İsrail'deki sığınmacıların mülteci statüsünde tanınma oranı yüzde 1 gibi çok düşük bir seviyede.