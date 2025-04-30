İspanya ve Portekiz'de insanlar elektriksiz nasıl yaşadı?

Elektrikler kesik ve hiçbir şey çalışmıyor. Günü nasıl atlatacağım?

28 Nisan Pazartesi günü İspanya ve Portekiz'deki tarihin en kötü elektrik kesintisi sırasında milyonlarca insan bu soruyla karşı karşıya kaldı.

Günü elektriksiz geçiren insanlara hayatlarına devam etmelerine neyin yardımcı olduğunu ve hangi temel ihtiyaçlardan mahrum kaldıklarını sorduk.

Nakit

Akıllı telefon ve kartla ödeme norm haline geldi, ancak İspanya ve Portekiz'deki şehirlerde, dükkanlar kartla ödeme alamayınca bankamatiklerde -en azından hala çalışanlarda- kuyruklar oluştu.

Madrid'de yaşayan 26 yaşındaki Ed Rowe BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kesinti ilk başladığında kahvelerimizi kartla ödemeyi başardık, fakat daha sonra hiç nakit paramız olmadığı için hiçbir şey alamadık" diyor.

"Açık olan tüm restoranlar sadece nakitti."

Kendisi de İspanya'nın başkentinde yaşayan 32 yaşındaki Grace O'Leary, annesiyle birlikte köşedeki bakkaldan şarap almaya yetecek paraları olup olmadığını anlayabilmek için bozuk paraları saydıklarını söyledi.

28 yaşındaki Jaime Giorgio, üzerinde yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlarını almasını sağlayan bir miktar nakit para bulunduracak kadar şanslıydı.

"Madrid'de oldukça kaotik bir ortam vardı, metro yoktu ve nakit para çekemiyordunuz.

"Benim nakitim vardı ama ev arkadaşımın yoktu, bu yüzden bir şeyler alabilmesi için için ona borç para vermek zorunda kaldım."

Radyo

Elektrik kesintisi aynı zamanda bilgi kesintisine de yol açtı ve insanlar günü internet, WhatsApp, arama ve TV olmadan geçirdi.

Barcelona'da yaşayan Daniel Clegg, "İletişimin tamamen kesilmesi en kafa karıştırıcı ve endişe verici şeydi... Bize sadece nedenine dair spekülasyon yapmak ve çevredeki insanlardan gelen haberleri bir araya getirmek kaldı" dedi.

42 yaşındaki genç, bilgi eksikliği yüzünden uçakların hala uçup uçmadığını görmek için gökyüzüne baktığını anlattı.

Siegfried ve Christine Buschschlüter de eski bir kurmalı transistörlü radyo sayesinde neler olup bittiğini öğrenebildi.

82 yaşındaki Christine "Oldukça garip bir durumdu. Savaş sırasında Berlin'de doğmuştum ve bu bana ailemin haber almaya çalıştığı o günleri hatırlattı - beni geçmişe götürdü" diyor.

Çift, kesintinin pille çalışan radyolara talepte bir patlamaya yol açacağını düşünüyor.

Konserve gıda

Mikrodalgalar, fritözler ve bazı ocak ve fırınların tümü elektrikle çalışıyor.

Ancak Pazartesi günü ısıtmak veya hazırlamak için elektrik gerektirmeyen yiyecekler talep gördü.

Süpermarketlerde alışveriş yapanlar uzun kuyruklar oluşturdu ve Covid-19 salgını görüntülerini anımsatan panikle temel ihtiyaç maddelerini satın aldı.

Aktör Jaime, "Ne olur ne olmaz diye konserve ton balığı gibi bozulmayacak pek çok yiyecek aldık" diyor.

"Kesinti sadece bir gün sürdü ve şu anda elimizde çok fazla yiyecek var, ancak bunların çoğu kolaylıkla muhafaza edilebildiği için bozulmayacak."

İspanya'nın güneydoğusundaki Fortuna kasabasında yaşayan Lesley Elder da "Isıtmaya ihtiyaç duymadığınız yiyecekleri bulmaya çalışmak, düşündüğümüzden daha zor oldu" diyor.

"Bu yüzden akşam yemeğinde jambon ve peynir yedik."

Tencerede yemek ısıtmak için küçük bir gaz ocağının yararlı olacağını da ekliyor.

Mum ve fener

İber Yarımadası'nda insanlar karanlık alanları aydınlatmak için mumlara yöneldi.

İspanya'nın Alcalá de Henares kentinde yaşayan Richard, gece çöktüğünde tek bir sokak lambasının bile yanmadığını söyledi.

"İnsanlar fenerle yollarını buluyorlardı. Penceremden görünen manzaranın tamamen karanlık olduğunu görmek oldukça gerçeküstüydü, özellikle de çift yönlü bir anayolun yanında yaşadığım için."

"Boş zamanlarımda mum yapıyorum ve neyse ki karanlıkta görebilmek için birkaç tane mumum vardı."

Barcelona'da yaşayan Sarah Baxter, yiyecekleri ısıtmak için mumlu ocak bile kullandığını söyledi.

"Fasulye ve pirinç ısıtabiliyor, hazır patates için su kaynatabiliyorduk" dedi.

"Dairenin içindeki gazlı kamp ocağından çok daha güvenliydi."

Yedek pil

Elektrik olmadığı için insanlar cihazlarındaki pillere güveniyordu.

Madrid'de insanlar yedek şarj pilleri alabilmek için teknoloji mağazalarının önünde kuyruk oluşturdu.

Neyse ki Sarah'nın on saatlik elektrik kesintisi boyunca telefonunun şarj olmasını sağlayan güneş enerjili şarj cihazı vardı ve yaşlı komşusunun da aynı şeyi yapmasına yardımcı oldu.

Lesley, Kindle'ının şarjının bittiğini söylüyor.

"Televizyon yok, telefonumda Scrabble oyunu yok. Bu yüzden birkaç kitabımın olması iyi olurdu" diyor.

Ancak bazıları için internete ve cihazlarına erişememek rahatlatıcı oldu.

Ed, "Herkes teknolojiye o kadar çok güveniyor ki daha bağımsız olabileceğinizi hatırlatması oldukça güzel" diye konuşuyor.

Ev arkadaşı 23 yaşındaki Hannah Steiner, "Her zaman herkesle bağlantıda olmak zorunda değilsiniz" diyor.

"Ev arkadaşlarımla iyi vakit geçiriyordum."

Portekiz'in orta kesimlerindeki Leiria'dan 24 yaşındaki Sara Francisco da şunları söyledi:

"Yaşanan bu olayın bizi daha bilinçli hale getirmek ve alışkanlıklarımız konusunda daha bilinçli olmamızı sağlamak açısından önemli olduğunu düşünüyorum."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.