İspanya'da Elektrik Kesintisi: Sistem Kademeli Olarak Toparlanıyor

(ANKARA) - İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Electrica (REDE.MC), dün ülke çapında yaşanan elektrik kesintisinin ardından sistemin kademeli olarak toparlandığını, "bugün erken saatlerde, ülkenin elektrik talebinin neredeyse tamamının karşılanabildiğini, ancak çoğu trenin hala çalışmadığını" bildirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, güç kaybının nedenlerinin bilinmediğini dile getirdi.

Avrupa'nın İber Yarımadası'nın büyük bir bölümünü vuran, neden kaynaklandığı bilinmeyen büyük elektrik kesintisi dün hem İspanya hem de Portekiz'i durma noktasına getirdi. Kesinti, uçakları yere indirdi, toplu taşımayı durdurdu ve hastanelerdeki rutin işlemleri kısıtlamak zorunda bıraktı.

Her iki ülkede de dün öğleden sonra ve akşam üzerinden itibaren elektrik tedariği kademeli olarak yeniden sağlandı ancak bu sabah İspanya'nın raylı sisteminde yer alan bazı teknik sorunlar nedeniyle trenler çalışmadı.

Red Electrica, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya'nın tüm trafo merkezlerinin, bu sabah faaliyette olduğunu belirtti. Açıklamada, "Sistemin tamamen normalleşmesini sağlamak için elektrik kontrol merkezinden çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

Madrid yeraltı metro ağı, yerel saatle sabah saat 08.00'de, trenlerin yüzde 80'inin seferlerine yeniden başladığını açıklarken, demiryolu altyapı operatörü Adif, ülke çapında çoğu trenin çalışmadığını söyledi.

Red Electrica'nın operasyon şefi Eduardo Prieto, dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada, "kaybın İspanyol ve Fransız şebekelerinin bağlantısının kesilmesini tetiklediğini ve İspanyol sisteminde genel bir çöküşe yol açtığını" söyledi.

Fransa'da bazı bölgelerde de dün kısa süreli kesintiler yaşandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "ülkenin, beş saniye içinde ulusal talebin yüzde 60'ına denk gelen 15 gigawattlık (GW) bir elektrik üretimi kaybı yaşadığını" söyledi. Güç kaybının nedenlerinin bilinmediğini söyleyen Sanchez, hiçbir hipotezin göz ardı edilmediğini de sözlerine ekledi. NATO kaynaklarının Brüksel'de yaptığı açıklamaya göre, İspanya Başbakanı Sanchez dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, kesintinin arkasında bir siber saldırının olduğuna dair "hiçbir belirti" olmadığını söyledi.

Portekiz şebeke yetkilileri, sorunun İspanya'dan kaynaklandığını öne sürdü.

Batı medyasında yer alan haberlerde, İspanya'nın, Avrupa'nın en büyük yenilenebilir enerji kaynağı kullanıcılarından biri olduğu belirtilirken; dünkü kesinti, güneş ya da rüzgardan gelen arzın değişkenliğinin enerji sistemlerini böyle bir kesintiye karşı daha savunmasız hale getirip getirmediği konusunda tartışmalara yol açtı.