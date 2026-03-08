Haberler

İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor

Güncelleme:
ABD-İsrail ile İran Savaşı dokuzuncu gününe girdi. Bu sekiz günde İran'a saldırıların ABD'ye maliyeti 8.3 milyar dolar (Yaklaşık 365.8 milyar TL) oldu. Pentagon'un kendi tahminine göre bu günde 1 milyar dolar, saatte ise 41.6 milyon dolar anlamına geliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ekonomik boyutu da giderek büyüyor. Başta Tahran olmak üzere Kirman ve İsfahan gibi birçok kentin hedef alındığı operasyonlarda kullanılan mühimmatın maliyeti milyarlarca dolara ulaştı.

SAVAŞ 8 GÜNDE 8.3 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Günlük olarak savaşın maliyetini canlı şekilde hesaplayan internet sitesinin verilerine göre, dokuzuncu gününe giren saldırıların ABD'ye toplam maliyeti 8.3 milyar doları buldu. İran'ın petrol depoları ve enerji alt yapısına yönelik düzenlenen saldırılarda kullanılan füze ve mühimmatların büyük bölümü yüksek maliyetli sistemlerden oluşuyor.

MALİYET HER SANİYE KATLANIYOR

Pentagon'un kendi tahminlerine göre saldırıların ABD'ye günlük maliyeti 1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam saatlik bazda 41.6 milyon dolara ulaşırken, saniyelik maliyetin ise yaklaşık 11 bin 500 dolar olduğu hesaplanıyor. Savaşın uzaması halinde askeri operasyonların maliyetinin daha da artabileceği değerlendiriliyor.

İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
