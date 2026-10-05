İran Petrol Bakanı Paknejad istifa etti, yerine Hamid Bovard geçici olarak atandı

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(ANKARA) - İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad görevinden istifa etti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifayı kabul ettiği, eski İran Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Hamid Bovard'ın geçici petrol bakanı olarak atandığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabaei, Pezeşkiyan'ın Paknejad'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı. İstifanın gerekçesine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Paknejad'ın görevden ayrılması, ABD'nin özellikle İran'ın petrol sektörünü hedef alan yaptırımlarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, önceki gün İran'ın denizde sevkiyat halinde petrolünün kalmadığını ve bu hafta petrol gelirinin "sıfır" olacağını ileri sürdü. ABD Hazine Bakanlığı, 25 Ağustos'ta İran'ı küresel finans sisteminden tamamen izole etmeyi amaçlayan Ekonomik Tecrit Operasyonu'nu başlattığını duyurmuştu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşın ardından Tahran, bölge genelinde füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemiş ve Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmıştı. ABD ordusu daha sonra İran limanlarına deniz ablukası uygulamıştı. Haziran ayında varılan ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer ile İran'ın nükleer programını kapsayan nihai bir barış anlaşmasının önünü açmayı amaçlayan çerçeve mutabakatından bu yana savaşı sona erdirmeye yönelik girişimler sürüyor.

Kaynak: ANKA