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BBC

İran'ın en büyük ticari limanındaki patlamada 500'den fazla kişi yaralandı

İran'ın en büyük ticari limanındaki patlamada 500'den fazla kişi yaralandı
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İran devlet medyası, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki limanda şiddetli patlama meydana geldiğini duyurdu.

İran devlet medyası, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı'nda şiddetli patlama meydana geldiğini duyurdu.

500'den fazla kişinin yaralandığı bildiriliyor.

İran'ın en büyük ticari limanı olan Şehit Recai Limanı'ndaki yetkililer, birkaç konteynerin patlayarak büyük bir yangına neden olduğunu açıkladı.

Devlet televizyonundaki görüntülerde, bölgenin üzerinde yükselen siyah dumanlar görülüyor.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Bender Abbas Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü 500'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralılar şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Hürmüzgan Limanları ve Denizcilik İdaresi yetkilisi İsmail Makizade'nin yangını söndürmek için deniz, kara ve hava kurtarma ekiplerinin çalıştığını söyledi.

Yetkili, deniz ve liman operasyonlarının geçici olarak kapatıldığını söyledi.

BBC Farsça Servisi, bölgedeki ofis binalarının çoğunun ciddi hasar gördüğünü aktardı.

Tasnim Haber Ajansı'na konuşan bir liman çalışanı, "Birçok çalışanımız hâlâ çöken çatıların altında mahsur kaldı, onları kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü "olayın limanda mühürsüz konteynerlerin patlaması sonucu meydana geldiğini" söyledi.

Bender Abbas Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Patlama, liman bölgesindeki tehlikeli madde ve kimyasalların depolandığı bir depodan kaynaklanmış olabilir".

BBC
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