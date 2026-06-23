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İran Meclis Başkanı Kalibaf: Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin savaş öncesine dönmeyeceğini belirterek, boğazın İran tarafından yönetileceğini ve uluslararası düzenlemelere uyulacağını açıkladı.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin savaş öncesindeki haline dönmeyeceğini belirterek, "Elbette uluslararası düzenlemelere uyulacak, ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile İsviçre'de yapılan müzakerelerin ardından uçakta konuştu. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açılmasından yana olduklarını söyleyen Kalibaf, "Umarım boğazı geçişler açısından yeniden işlevsel hale getirebilir ve hem bölgesel hem de küresel ekonomiye yeniden refah kazandırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin asla savaş öncesindeki haline dönmeyeceğini kaydederek, "Elbette uluslararası düzenlemelere uyulacak, ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek" diye konuştu.

İsviçre'deki görüşmelerde, özellikle Hürmüz Boğazı, Lübnan, petrol muafiyeti ve dondurulmuş fonların serbest bırakılması konusunda iyi kazanımlar sağladıklarını vurgulayan Kalibaf, çalışmanın henüz başında olduklarını ve çabalarını sürdürmeleri gerektiğine inandıklarını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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