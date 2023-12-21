İran Hükümeti Başörtüsü Takmayan Kadınlara Yönelik Yeni Planlarını Açıkladı

İran hükümetinin başörtüsü takmayan kadınlara yönelik yeni planlarını gösteren gizli belgeler ortaya çıktı. İran yargısı mobil mahkemeler kurarak kıyafet kurallarına uymayan kadınlara ceza verebilecek. Ayrıca, başörtüsü takmayan kadın öğrencilere ve sosyal medya ünlülerine de yaptırımlar uygulanabilecek.

Farnoosh Amirshahi | BBC Farsça Servisi

BBC Farsça Servisi'nin eriştiği “çok gizli” belgeler, İran hükümetinin başörtüsü takmayan kadınlara yönelik yeni planlarını gözler önüne serdi.

Nisan ve Mayıs tarihli belgelere göre İran yargısı, kıyafet kurallarına uymayan kadınlar için alışveriş merkezleri gibi kamusal alanlarda “mobil mahkemeler” kurabilecek.

Okullardaki kadın öğrenciler Eğitim Bakanlığı’nın yaptırımlarına maruz kalabilecek ve sosyal medya başörtüsü takmadıkları içerikleri paylaşan ünlüler de 10 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

İran hükümeti planlar hakkında bir yorum yapmadı.

Fakat bu düzenlemelerin bir kısmını yayımlayan bir İran gazetesi hakkında “çok gizli belgeleri açıklama” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Bu gizli belgelerdeki planların bazıları “Tesettür ve İffet Yasası’na” dahil edildi. Meclis’in Eylül’de onayladığı bu yasa şu anda İran Anayasa Koruma Komitesi’nin önünde. Bu komite yasayı kabul ederse yeni kurallar uygulamaya girecek.

Eylül ayı, İran’da baş örtüsü takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin de ölüm yıldönümüydü.

Amini’nin ölümünün ardından çok sayıda kadın başörtülerini çıkarıp yakmış ve sokaklarda aylar süren protestolar düzenlenmişti. Bu protestolarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Sızdırılan belgelere göre İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, İffet Yasası gizli oturumda Meclis gündemine gelmeden aylar önce, kamusal alanlarda başlarını örtmeyen kadınları engellemek için bir dizi yönetmeliğe onay verdi.

Bu yönetmelikler İran Devrim Muhafızları, istihbarat birimleri ve kolluk kuvvetlerine yeni yetkiler tanıdı.

Yönetmeliklere göre:

Bu belgelerde yer alan uygulamalardan kafelerin kapatılması ve saçı açık kadınları taşıyan araçların tespit edilmesi gibi önlemler halihazırda hayata geçmiş durumda.

Belgelere göre emniyet müdürlüklerinden, insan güçlerinin yeterli bir kısmını “başlarını örtmeyen kadınları tespit etme ve uyarma” görevine ayırması isteniyor.

Son aylarda başkent Tahran’daki metro girişlerinde tesettür kontrolü yapanların sayısı artmıştı.

İçişleri Bakanlığı ve Tahran Belediye Başkanlığı, “bu kişilerin kendi istekleriyle hareket eden ve izin almalarına gerek olmayan kişiler” olduğunu açıklamıştı.

Fakat son belgeler, metroda kontrollerin hükümetin kararıyla artırıldığını gösteriyor.

Belgelerde “başını açan kadınların kapsamlı bir şekilde videoya kaydedilmesi” maddesi de yer alıyor. Bu da, son aylarda bunu yapanların kolluk kuvvetleriyle ilişkili kişiler olabileceğini gösteriyor.