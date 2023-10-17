İran Dışişleri Bakanı: Gazze'deki saldırılar devam ederse direniş önleyici eylem gerçekleştirebilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Çocuk katili İsrail rejiminin Gazze'deki sivillere karşı işlediği savaş suçlarının devam etmesi durumunda direniş cephesi önümüzdeki saatlerde önleyici eylem gerçekleştirebilir" dedi. Abullahiyan ayrıca, "ABD yönetimi bize mesaj gönderiyor ve soğukkanlı kalmamızı istiyor. Biz savaşın büyümesini istemiyoruz. Ancak ABD'nin istediği soğukkanlılık tek taraflı olamaz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bakan Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi halinde bölgede yeni savaş cephelerinin açılacağını ve savaşın büyüyebileceğini vurgulayarak, "Çocuk katili İsrail rejiminin Gazze'deki sivillere karşı işlediği savaş suçlarının devam etmesi durumunda direniş cephesi önümüzdeki saatlerde önleyici eylem gerçekleştirebilir" şeklinde konuştu. İran'ın savaşa müdahil olup olmayacağına ilişkin konuşan Abdullahiyan, her ihtimalin gerçekleşebileceğini, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına hiçbir ülkenin kayıtsız kalamayacağını ifade etti. Abdullahiyan, "Örneğin Siyonist rejim ile normalleşme sürecinde olan Suudi Arabistan'ın son gelişmelerin ardından bu konuda daha makul bir pozisyon aldığını görüyoruz" dedi.

"Direniş, düşmana karşı uzun vadeli savaşlar yapma kapasitesine sahiptir"

Bölgede direniş güçleri olarak adlandırılan gruplar arasında sadece Lübnan Hizbullah'ının olmadığını belirten Abdullahiyan, savaşın büyümesi ve genişlemesi durumunda birçok direniş grubunun duruma müdahil olabileceğini ve İsrail sınırlarının değişebileceği uyarısında bulundu. Abdullahiyan, "Direniş, düşmana karşı uzun vadeli savaşlar yapma kapasitesine sahiptir" ifadelerini kullandı.

"En iyi seçenek Siyonistleri kendi evlerinde durdurabilmektir"

Gazze'nin savunulması ve İsrail ile mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Abdullahiyan, "Eğer bugün Gazze'yi savunmazsak yarın kendi hastanelerimiz Siyonist rejim tarafından fosfor bombaları ile hedef alınabilir. Bu nedenle bizim için en iyi seçenek, Siyonistleri kendi evlerinde durdurabilmektir. ABD yönetimi bize mesaj gönderiyor ve mesajında soğukkanlı kalmamızı istiyorlar. Biz savaşın büyümesini istemiyoruz. Ancak ABD'nin istediği soğukkanlılık tek taraflı olamaz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN