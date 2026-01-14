İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
İran'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın dün duyurduğu gümrük vergisi kararına ilk tepki geldi. Bu yaptırımların hukuka aykırı olduğunu vurgulayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi "İran halkı uzun süredir ABD ve bazı müttefiklerinin ağır ekonomik baskısı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum ABD'de, İran'ın varlığına karşı artık kalıcı hale gelmiş düşmanlığın bir göstergesidir" dedi.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini duyurdu.
- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin gümrük tarifelerini artırma kararını eleştirerek bu kararların hukuka aykırı olduğunu ve Birleşmiş Milletler Şartı ile çeliştiğini belirtti.
- İsmail Bekayi, ABD'nin gümrük vergilerini artırma kararının uluslararası ticareti olumsuz etkileyeceğini ve Birleşmiş Milletleri uluslararası hukuku korumaya çağırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini duyurdu.
İRAN'DAN YAPTIRIM KARARINA İLK TEPKİ
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik gümrük tarifelerini artırma kararına tepki gösterdi.
Bekayi, ABD'nin İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik gümrük tarifelerini artırma kararını eleştirerek, "İran halkı uzun süredir ABD ve bazı müttefiklerinin ağır ekonomik baskısı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum ABD'de, İran'ın varlığına karşı artık kalıcı hale gelmiş düşmanlığın bir göstergesidir." dedi.
"BU KARARLAR HUKUKA AYKIRI"
ABD'nin Tahran yönetimine yönelik yaptırımlarının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Bekayi, yaptırımların Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun temel ilkeleriyle çeliştiğini kaydetti.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÇAĞRI YAPTI
ABD'nin gümrük vergilerini artırma kararının uluslararası ticareti olumsuz yönde etkileyeceğine de dikkati çeken Bekayi, Birleşmiş Milletleri, uluslararası hukuku korumaya davet etti. Bekayi ayrıca, İran halkının tüm yaptırımlara rağmen büyük bir kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğini ifade etti.