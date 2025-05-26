İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD Yaptırım Uygulasa da Seçeneklerimiz Var

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD Yaptırım Uygulasa da Seçeneklerimiz Var
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin yaptırım politikasına karşı ülkesinin birçok çözüm yolu olduğuna dikkat çekti. Müzakere sürecinde başarısız olmaları durumunda bile, İran'ın seçeneklerinin bulunduğunu vurguladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin diplomasi yerine yaptırım politikasını tercih etmesi halinde, ülkesinin sorunları aşabilmek için 'yüzlerce seçeneği' olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD ile müzakere sürecini değerlendirdi. Pezeşkiyan, "Bugün bazıları Amerika'nın bizimle aynı fikirde olup olmayacağını merak ediyor ancak biz ülkede aynı fikirde olursak ve adalet temelinde vasıflılar ile insanların liyakatlerine göre iş bulmalarına izin verirsek, kimseye ihtiyacımız kalmaz" dedi.

Pezeşkiyan, ABD ile müzakere sürecinin başarısız olma ihtimaliyle ilgili ise "Sorunları çözebileceğimize inanmalıyız. Bizimle müzakere etmezler ve yaptırım uygularlarsa açlıktan ölecek değiliz. Yüzlerce yol var, bu ülkenin seçkin vatandaşlarının sahada olması ve çalışması gerekiyor. Ülkenin ve milletin bilim insanları ile seçkinlere ihtiyacı var ve bu değerli insanların sahaya çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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